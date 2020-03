Ferrol celebró un año más el Día da Clase Obreira Galega

El Concello y las centrales sindicales CC.OO, UGT, USTG, MAS y CIG, ante el Día da Clase Obreira Galega, han recordado un año más con un homenaje y manifestaciones los sucesos del 10 de marzo de 1972 en los que perdieron sus vidas Amador Rey y Daniel Niebla, dos trabajadores de la antigua Bazán que fallecían por disparos de agentes de la entonces Policía Armada durante una manifestación obrera que reclamaba mejoras laborales.

ACTO INSTITUCIONAL

En un acto institucional realizado a las once y media de la mañana de este martes ante el monumento que recuerda a estos dos trabajadores del sector naval, instalado en el barrio de Recimil, se han dado cita representantes de todos los grupos municipales con representación en la administración local, y de las organizaciones sindicales CC.OO., UGT, USTG y MAS destacando la presencia del secretario gallego de CC.OO., Ramón Sarmiento. El alcalde de Ferrol, Ángel Mato, ha sido el encargado de dirigirse a los allí concentrados ante las que ha proclamado que el fin de los acontecimientos del año 1972 era reclamar y buscar los derechos de la clase trabajadora, ya que el trabajo no es un privilegiado, si no que es un derecho.

Ángel Mato ha reclamado «recuperar los derechos laborales perdidos por los trabajadores» durante los años de crisis, recordando que esta ciudad fue «pionera en la lucha por los derechos de los trabajadores y por las libertades», y que «no es casualidad» que ahora sea el centro de esta celebración, señalando que «en Ferrol se produjeron las primeras huelgas contra el Franquismo y se vivieron los trágicos sucesos que se conmemoran hoy».

«Le debemos mucho a aquel movimiento que nació en los astilleros ferrolanos, en plena dictadura y que hoy, en democracia, sigue reivindicando un futuro no solo para los trabajadores del naval, sino para la ciudad y para toda la comarca«, ha subrayado, antes de reclamar «la necesaria modernización de las instalaciones de Navantia para que sigan siendo el motor industrial y económico» de la comarca.

El regidor ferrolano también ha recordado a «Amador Rey y Daniel Niebla, que pagaron con la vida la búsqueda de una sociedad más justa» y ha subrayado que, «gracias a mucha gente como ellos, que no dudó en arriesgarlo todo, hoy se disfruta del período más largo de libertades en la historia de este país».

Al pie de la estatua, los responsables municipales y sindicales realizaron una ofrenda floral, lo mismo que algunos de los ciudadanos que se han dado cita en Recimil.

ACTO DE LA CIG

Minutos más tarde de terminar este acto institucional se han personado en este lugar delegados y afiliados del sindicato CIG, que también han realizado una ofrenda floral ante el monumento, en una comitiva encabezada por su secretario xeral, Paulo Carril.

En este lugar, Carril ha recordado que se convoca este 10 de marzo «con el lema de recuperar los derechos para avanzar, en la defensa del empleo y la industria y por una transición justa«, incidiendo en que «la prolongación injustificada en el tiempo de las reformas laborales de los años 2010 y 2012, y de una reforma de las pensiones, están provocando unos índices de miseria y pobreza laboral importante», además de exigir «una solución global para todos los sectores de la industria gallego, hoy inmersos en una crisis».

Ante este panorama, Carril ha detallado que «esto está produciendo un proceso de desmantelamiento, sobre todo en el norte de Galicia». «Este 10 de marzo, más que una fecha de homenaje, es una fecha de reivindicación, donde es nesesaria la recuperación de los derechos para avanzar y la defensa del empleo y la industria en nuestro país».

MANIFESTACIÓN DE CC.OO

A las siete de la tarde se inició una manifestación convocada por Comisiones Obreras, con una pancarta de cabecera, que recorrió la carretera de Castilla, Plaza de España y varias calles del centro de la ciudad para dirigirse hacia el Cantón de Molins,

En la manifestación figuraban diversas pancartas y banderas y se corearon varios slogans en contra de la precariedad laboral, de las pensiones y con el gobierno y la Xunta de Galicia. Se podía leeer «Memoria, loira e traballo», «A industria está morrendo e a Xunta adormecendo»

LA CIG, OTRA MANIFESTACIÓN

Como es habitual, el sindicato CIG también ha convocó otra manifestación, bajo el lema , que en este caso ha partido a las 20.00 horas desde la avenida de Esteiro y finalizó en la zona del Cantón.

Participaron numerosos afiliados y simpatizantes tanto de la CIG como del BNG.Entre los asistentes se encontraba el secretario xeral de la CIG, Paulo Carril; el secretario CIG-Ferrol, Manel Grandal Anca y el portavoz del BNG en el concello ferrolano, Iván Rivas. Abría la marcha una pancarta en la que se leía «recuperar dereitos para avanzar».

Asimismo figuraban pancartas con lemas como , «Por un emprego, salarios e pensións dignos» » o «polo dereito a producir e traballar na nosa terra» e «invisibeis e precarias, pola revalorización dos traballos de coidados»