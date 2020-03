Preto de 200 escolares visitaron a exposición sobre Carvalho Calero desde a súa apertura a finais de xaneiro

Preto de 200 alumnos de varios centros escolares visitaron a exposición “Imaxe de cen anos” desde a súa apertura o pasado 24 de xaneiro no centro cultural Torrente Ballester (rúa Concepción Arenal). A mostra recolle obxectos da vida persoal e profesional do ferrolán Ricardo Carvalho Calero, escritor homenaxeado este ano no Día das Letras Galegas, e pode visitarse ata o 31 de maio.

No que vai de ano, 20 estudantes do CPI As Mirandas de Ares, 26 do CEIP Juan de Lángara, 50 do IES Concepción Arenal, 28 do IES Catabois e 67 do IES Concepción Arenal acudiron á mostra, que pode visitarse na sala Bello Piñeiro do Torrente Ballester.

O Concello de Ferrol propúxose conmemorar ao longo deste ano a figura do ilustre veciño, e unha das primeiras accións foi a inauguración da exposición, que recolle máis de 30 primeiras edicións do autor, varios dos seus obxectos da súa vida persoal e académica tales como un dos seus reloxos, o seu bastón orixinal, o seu calzador, as súas medallas de cátedra e a de membro da Real Academia Galega, o seu barrete e tamén numerosas placas de recoñecemento a súa figura. Tamén pasaron pola exposición profesionais da docencia. A finais do mes de febreiro celebrouse un roteiro organizado polo Centro de Formación do Profesorado ao que acudiron 52 profesores. “Imaxe de cen anos” pode visitarse de martes a sábado de 11 a 14h e de 17 a 21h. Domingos e festivos de 11 a 14h. Para grupos é necesaria previa inscrición en tecnicaeducacion@ferrol.es.

Coordinación na posta en valor do autor

O Concello de Ferrol está a manter reunións con asociacións culturais e veciñais de Ferrol para coordinar e poñer en común os actos previstos con motivo do Día das Letras Galegas. A concelleira de Economía, Facenda e Promoción Económica, María Teresa Deus, e o de Cultura e Educación, Antonio Golpe, mantiveron varios encontros para colaborar conxuntamente coas entidades da cidade no desenvolvemento das actividades ao redor de Carvalho Calero.