Eventos para este jueves, día 12 de marzo

—-Día Mundial del glaucoma.

—-Día Internacional de los Tuiteros, celebrado desde 2012.

—-La Iglesia celebra la festividad de los Santos Inocencio, Bernardo, Maximiliano y Gregorio Magno.

—-Tal día como hoy en 1886 comienza a publicarse en Madrid «El Socialista», dirigido por el ferrolano Pablo Iglesias

—-La unidad móvil del Centro de Transfusión de Sangre, de Galicia, se encuentra hoy en Ferrol, delante del Instituto «Rodolfo Ucha Piñeiro». De 9.30 a 14.30 h. y de de 15.30 a 21.00 horas.

—-El tiempo hoy. Se anuncia un día con chubascos dispersos . Se prevé una temperatura máxima de 13º y una mínima de 9 º. Lluvia 30 %.

—-Ferias, mercadillos y feirones en la zona norte

–Mugardos-Mercadillo semanal , por la mañana, en la calle Peteiro.

–Ortigueira-Mercadillo por la mañana en la Alameda.

—-ooOoo—-

XXV edición de las Jornadas sobre Filosofía de la Ciencia,. (UDC-Campus Ferrol)

9:45 Inauguración de las Jornadas.

10:00 John Worrall ( London School of Economics): “La Filosofía de la Ciencia vuelve (de nuevo) sobre la Medicina: Una clara visión de las virtudes de [ pruebas] a ciegas ( blinding) y de los tests para realizar ensayos clínicos a ciegas (tests fuere blinding in clinical trials)”.

12:00 Donald Gillies ( University College London) y Marco Gillies ( Goldsmiths, Universidad de Londres): «Inteligencia Artificial y Filosofía de la Ciencia desde los años 90 hasta el 2020».

17:00 Joe Roussos ( Institute fuere Futures Studies, Estocolmo), Richard Bradley ( London

School of Economics), y Roman Frigg, ( London School of Economics). “Toma de decisiones ambientales bajo incertidume”.

19:00 Mesa redonda: “Tendencias actuales en Filosofía de la Ciencia y prospectiva para el futuro próximo”, John Worrall, Philip Kitcher, Donald Gillies, Thomas Nickles, Maria Carla Galavotti, Theo Kuipers y Roman Frigg.

—-ooOoo—-

En lo portuario

—-A primeras horas de la mañana de este jueves entrará entre castillos el crucero » Spirit of Discovery» de 235 metros de eslora y operado por la naviera británica Saga, que atracará en el muelle interior de Curuxeiras procedente de Arrecife, en las Islas Canarias y permanecerá en aguas ferrolanas hasta las 19.45 horas que zarpará rumo a Southampton

Trae a bordo 1.500 personas entre tripulantes y viajeros

En el concello

—-A las 9.00 horas reunión ordinaria de la Comisión Informativa de Benestar Social, Igualdade, Muller, Xuventude e Patrimonio Histórico.

—-A las 10.30 horas el edil de Seguridade, Mercados e Consumo, Germán Costoya, informará del balance da actividad de la Oficina Municipal de Información al Consumidor.

—-A las 11.00 horas la edil de Benestar Social e Patrimonio Histórico, Eva Martínez Montero, informará de los proyectos presentados a laconvocatoria del 1,5 % Cultural.

—-A las 11.30 horas el Grupo Popular dará una rueda de prensa para hablar sobre temas de actualidad

—-A las 11.45 horas el alcalde, Ángel Mato, informará de la previsión que, en función de la evolución de la epidemia de coronavirus, maneja el Concello de cara a la celebración de eventos en próximas fechas y sobre medidas que está a adoptar el gobierno local.

—-A las 19.30 horas en el Paraninfo de la UDC (A Coruña) el alcalde, Ángel Mato, asiste a la presentación de la cátedra Epifanio Campo.

En lo social

—-A las 10.30 horas concentración delos trabajadores de Navantia Ferrol y de las compañías auxiliares en la puerta principal del astillero, para demandar carga de trabajo.

En lo Cultural

—-Museo Naval. Entrada gratuita. En la Sala de Usos Múltiples Exposición temporal titulada “A toda máquina» , de la vela al vapor, buques de la Armada Española de finales del siglo XIX y su participación en Ultramar,

El horario de apertura al público será el habitual del Museo Naval: de lunes a viernes, de 9.30 a 13.30 h; sábados, domingos y festivos, de 10.30 a 13.30.

—-Museo de la Semana Santa (c/Cuesta de Mella). Entrada libre y gratuita. Abierto de martes a domingo en horario de mañana y tarde –de 11.30 a 13.30 horas y también las tardes de martes a viernes de 17.30 a 19.00 horas. Para concertar visitas de grupo hay que enviar un correo electrónico a la dirección exposicion.semanasantadeferrol@gmail.com.

—-En el centro cultural «Torrente Ballester» exposición homenaje «Imaxe de Cen Anos», a Ricardo Carballo Calero con motivo de dedicarle la Real Academia Galega el «Día das Letras Galegas». Se podrá visitar hasta el día 31 de mayo, están expuestas las 30 primeras ediciones del autor y varios de sus objetos personales.

—-El Festival Atlántica vuelve a llenar de cuentos Ferrol. Las actividades comienzan hoy con dos funciones protagonizadas por la oscense Sandra Araguas. Este programa doble arrancará a las 18.00 horas con ‘Contos sorprendentes’ en la Biblioteca Municipal. En esta función, concebida para niños de entre 3 y 8 años, la artista va a intentar arrancar el riso y la carcajada a través de historias locas y jocosas donde puede acontecer cualquier cosa.

A las 20.30 horas, Araguas recuncará con ‘Contos tradicionais dos Pirineos’, un espectáculo dirigido al público adulto. La cita será en el Centro Cultural Torrente Ballester, donde los mayores podrán disfrutar del profundo conocimiento de la tradición oral aragonesa que posee esta contadora.

—-A las 12.00 horas en la Sala de Exposiciones del Centro Cultural Universitario (Campus de Esteiro) la vicerrectora del Campus de Ferrol y Responsabilidad Social, María Jesús Movilla Fernández, el presidente de la Asociación Mar de fábula, Xosé Manuel Barros, y los artistas del colectivo Retoque Retro, Isaac García, Javier Serantes y Ana Líe, inauguran la exposición Mar de Plástico. La muestra incluye numerosas obras realizadas con materiales plásticos recuperados de las playas gallegas. La exposición se podrá visitar hasta el próximo martes 31 de marzo.

—-A las 18.30 horas en el Centro Cívico de Caranza inauguración de la exposición de la artista Montse Gutiérrez ( autora del cartel del 8M del Concello de Ferrol.) organizada por las asociaciones Alvixe y López Bouza . En el acto, intervendrá la historiadora María José Pena, experta en historia del arte con perspectiva de género.

—-ooOoo—-

EN VALDOVIÑO

—-A las 17.00 horas en la escuela de lago el Ayuntamiento convida a las familias a un taller bajo el título “Educar en la igualdad, en la seguridad y en la libertad de ser”, a cargo de Raquel Veiga. Las familias podrán optar a un servicio de cuidado de menores que para favorecer la asistencia.

—-La fotógrafa Montse Funcasta ofrece la muestra «Valdoviño, lugar de contrastes». Será en la Casa da Cultura. A través de esta exposición, la artista se proponen relatar en forma de imágenes sus momentos fotográficos más visuales y lúcidos de este entorno, destacando sus espectaculares puestas de sol, sus emblemáticos paseos y los lugares, en definitiva, que conforman esta muestra que nos enseña esos espacios que merecen la pena visitar sin prisa.

EN FENE

—-En la sala de exposiciones temporales de la Casa da Cultura muestra “Mundos etéricos”, de la pintora fenesa Rosa Salanova. Podrá visitarse hasta el día 30 de marzo. Horario de visitas: de lunes a viernes, de 10.00 a 13.00 horas y de 16.00 a 21.00 horas, y sábados, de 10.00 a 13.00 horas. Domingos y festivos, cerrado.

EN AS PONTES

—-A las 20.00 horas la directora xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado, Cristina Pichel, asistirá a la presentación del cortometraje «Algora, Terra Máxica». ( En la Casa Dopeso).