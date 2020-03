El Concello de Ferrol presenta al proyecto 1,5% Cultural tres proyectos para el Castillo de San Felipe

Este jueves, la concejala de Patrimonio Histórico, Eva Martínez Montero, quería dar cuenta de los proyectos de la convocatoria del 1,5% Cultural que convoca con carácter bianual el Ministerio de Fomento.

El Concello de Ferrol ha presentado tres propuestas para el Castillo de San Felipe, tras que la anterior convocatoria, realizada por el anterior gobierno municipal, no pasase el corte, en una resolución que el actual gobierno recibió hace unas semanas.

El primer proyecto es el de intervención en las cubiertas y pluviales en el Castillo de San Felipe, presupuestado en 455.000 euros, de los cuales el Ministerio de Fomento aportaría el 60% y el Concello de Ferrol el 40%.

El segundo de los proyectos es el proyecto de conservación de batería alta de San Felipe, con 115.000 euros y el tercero el proyecto de rehabilitación del conjunto de la Casa del Comandante, con 172.716 euros. En estos dos proyectos el Ministerio de Fomento aportaría el 75% y el Concello de Ferrol el 25%.

En este nuevo proyecto “está mellorada a memoria, presentamos o Plan Director que antes non existía e adjuntamos a adxudicación dos traballos do Porto Exterior, que non puntúa nesta parte, pero é un engadido”, afirmaba Eva Martínez Montero.