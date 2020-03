El crucero “Spirit of Discovery” realizó una escala en el puerto ferrolano

Un nuevo crucero ha hecho escala en el puerto ferrolano procedente de Arrecife de Lanzarote (Islas Canarias), se trata del “Spirit of Discovery”, que traía a bordo unas 1.500 personas entre tripulantes y viajeros.

Eran las siete de la mañana cuando el “Spirit of Discovery”, de la naviera británica Saga, entraba entre castillos dirigiéndose hasta el muelle comercial de Curuxeiras.

En tierra los tripulantes y pasajeros que desearon efectuar alguna excursión o visitar Ferrol tuvieron que cumplir con el requisito de lavarse las manos con un líquido antibacteriano mientras eran atendidos por dos azafatas-guías.

Un buen número de pasajeros embarcaron en siete autobuses para desplazarse a Santiago, otros lo hicieron en autobuses a Lugo y San Andrés de Teixido.

Pero otro muchos decidieron quedarse en Ferrol aunque en esta ocasión «las cosas eran distintas». Funcionó el bus lanzadera, dos autobuses por la mañana , hasta las 12.00 horas, desde el puerto hasta la plaza de Galicia, y uno ya hasta una hora antes de que zarpase el crucero. A todos los pasajeros se les obligaba a utilizar el líquido antibacteriano, y al llegar a la zona de Correos eran atendidos por dos azafatas-guías, quienes los orientaban pero les indicaban que no se podían visitar en grupos los museos Naval y de la Construcción Naval a causa de las medidas tomadas ante el coronavirus.

Otra de las medidas de precaución que se tomaron en esta jornada fue la de prohibir subir al crucero a cualquier persona que no fuesen pasajeros o tripulantes.

Sobre las ocho de la tarde el «Spirit of Discovery”, que efectuaba su primera visita a Ferrol puesto que la anterior prevista el pasado año no la pudo realizar por razones meteorológicas, emprendió ruta a su puerto final, el de Southampton.