Coronavirus.- La Xunta pide salir a la calle «lo mínimo posible», pero no restringe la movilidad por el momento

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha solicitado este viernes a los ciudadanos que salgan a la calle «lo mínimo posible» para intentar contener el avance del coronavirus, pero ha subrayado que, por el momento, no se imponen medidas de restricción a la movilidad en Galicia.

Tras presidir una reunión extraordinaria del Consello de la Xunta, Feijóo solicitó a los gallegos y a todas las personas que se han desplazado a la comunidad desde otros puntos «que se queden en sus casas» y que si deben salir, que siempre sea «en espacios abiertos y en espacios poco frecuentados».

«En este momento no tenemos medidas de confinamiento obligatorio. No hemos tomado una decisión de corte de carreteras y por lo tanto, no hay ninguna medida de movilidad. Hay una recomendación de evitar los viajes, salvo que sean estrictamente necesarios», apuntó a la espera de ver la política general que decide el próximo Consejo de Ministros sobre la red de carreteras del Estado.

De todas formas, informó de que el vicepresidente de la Xunta se puso en contacto con el delegado del Gobierno para que a partir de esta medianoche y hasta que se active estado de alarma en el país, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado eviten que se produzcan concentraciones de gente.

«QUIEN TENGA SÍNTOMAS DEL VIRUS ESTÁ OBLIGADO A QUEDARSE EN CASA»

A la espera de las nuevas directrices que se den a conocer en la próxima jornada, a raíz de que el Gobierno decrete el estado de alarma, Feijóo ha sido muy contundente en su mensaje: «quien tenga síntomas del virus está obligado a quedarse en casa y quien no (los tenga) es recomendable que lo haga también».

El presidente gallego ha aprovechado para reiterar las recomendaciones de higiene e insistir en que se debe evitar viajar y hacerlo «solo cuando sea imprescindible«. No en vano, ha advertido de que cada persona tiene «un papel imprescindible» en la lucha contra este virus y, cada ciudadano, es «una pieza insustituible» para superar la crisis sanitaria «con la mayor cohesión».

Ha hecho un llamamiento a la responsabilidad individual y social en una lucha con tres patas de apoyo: las instituciones «coordinando esfuerzos y tomando decisiones«, los profesionales ligados al ámbito sanitario (a los que ha agradecido su esfuerzo) y los ciudadanos, a quienes ha pedido «máxima prudencia y civismo«. De hecho, ha lanzado un mensaje específico hacia los jóvenes, a quienes ha pedido que sean motivo de «orgullo» para sus mayores y ha dado por hecho que «estarán a la altura».

Asimismo, ha invitado a toda Galicia a «actuar como un cuerpo unido, solidario y responsable». «La falta de cohesión social es un factor que favorecería la propagación y nos debilita; la unidad nos capacita para dar la respuesta idónea», ha dicho Feijóo, quien ha reconocido que habrá que hacer «sacrificios personales» en las próximas semanas, antes de pedir «convivencia y confianza». «Las próximas semanas son clave. Confío en el compromiso de todos. El de la Xunta está garantizado», ha proclamado.

MENSAJE A QUIENES VIENEN DE OTRAS COMUNIDADES

Al margen de subrayar que no se puede concretar si con todas estas medidas el pico del contagio seguirá situándose o no a principios de abril, en el turno de preguntas el presidente se ha referido al «trasiego de personas que vienen de otras comunidades -como Madrid– a Galicia».

«No pueden venir a Galicia de vacaciones, aquí se van a aplicar las mismas restricciones que en sus lugares de origen. Pedimos a todos los gallegos y a ellos, con todo el respeto y cariño, que se queden en sus casas y que, salvo por razones estrictamente necesarias, permanezcan en sus casas», ha demandado.

«Aquí se aplican las mismas condiciones que en Madrid y País Vasco«, ha insistido, antes de subrayar que las condiciones que se regulen deben ser «homogéneas» para todo el país. «No debe ocurrir que personas intenten ir a otro territorio en condiciones más benignas porque, si no, en vez de parar el virus, lo extendemos», ha zanjado.