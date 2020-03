La ONCE suspende la venta de sus productos de lotería por la emergencia sanitaria

La Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) ha trasladado este sábado a todos sus vendedores en nuestras comarcas, al igual que en el resto de Galicia, que suspende las ventas de sus productos de lotería tras la declaración de emergencia sanitaria por parte de la Xunta este viernes.

En concreto, el mensaje dado es el siguiente: «Le informamos que debido a la restricción de actividades comerciales y de otro tipo que afectan al ámbito en el que se desarrolla su trabajo, adoptadas por la Consellería de Sanidade de la Xunta de Galicia, queda suspendida la venta de productos ONCE desde hoy y hasta nueva orden, en la totalidad de los puntos de venta autorizados de esta Comunidad».

Los agentes vendedores solo podrán realizar determinadas tareas de devolución y gestión administrativa, pero no podrán realizar venta de ningún tipo de producto, incluidos los tradicionales cupones. la venta on line, por su parte, se mantiene a través del portal de Juegos ONCE pero solo se permitirá participar en el Eurojackpot y la lotería instantánea.

La ONCE agradece la solidaridad de todos los ciudadanos y se compromete a seguir apoyando a las más de 72.000 personas ciegas afiliadas a la organización por todos los medios ahora disponibles para acompañar y ayudar a las personas con discapacidad, un colectivo especialmente sensible y vulnerable.

Asimismo, aseguran que estarán atentos a las decisiones de las autoridades de todos los ámbitos y acometerá las medidas precisas para garantizar la máxima seguridad de todos sus trabajadores.