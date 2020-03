Naron-El equipo municipal de coordinación ante el coronavirus supervisa el cumplimiento de las medidas

La alcaldesa deNarón, Marián Ferreiro, y los representantes del equipo integrado por los diferentes departamentos municipales a través de los que se gestiona en la ciudad a crisis del coronavirus, continúan trabajando para supervisar el cumplimiento de las medidas implementadas desde el Ayuntamiento y las administraciones supramunicipales con el fin de frenar el avance del Covid-19.

Ferreiro, que preside el citado equipo, se reunió en la jornada del sábado con el jefe de la Policía Local, Eduardo Pita, y con el responsable del Speis de Narón, Rafael Pazos, con el objetivo de realizar un seguimiento sobre las diferentes medidas de prevención en vigor.«Estamos mantendo reunións a diario co fin de coordinar do mellor xeito posible todas as actuacións que se precisan nunha situación de emerxencia como a que estamos vivindo», recalcó Ferreiro.

Sanción a un establecimiento

La alcaldesa informó que agentes de la Policía Local tuvieron que intervenir este sábado para recordar a los propietarios de algunos establecimientos de hostelería de la ciudad que los mantenían abiertos la obligatoriedad de cerrarlos durante los próximos días, tal y como decretó el Gobierno central. Al respeto Ferreiro indicó que a uno de ellos, al desatender esta obligatoriedad, si le impuso la pertinente sanción.

Asimismo, fue preciso revisar el cumplimiento del cierre de algunas instalaciones municipales, concretamente en los casos de la pista polideportiva de O Couto, y de la tirolina de Xuvia donde se retiraron los precintos y algunas personas accedieron a los recintos, que fueron nuevamente precintados. “Queremos apelar á colaboración cidadá a que cumpra coas medidas implementadas tanto dende a administración local como dende a autonómica e estatal”, subrayó Ferreiro, que incidió en el hecho de que “aínda que son unha minoría, na xornada de onte detectamos algunhas situacións nas que tivemos que actuar, polo que solicitamos á cidadanía que atenda ás indicacións realizadas para, canto antes, poder frear entre todas e todos o avance do coronavirus”.

Desde primera hora de la mañana de este domingo continuaron las tareas de coordinación entre los diferentes equipos municipales, que a lo largo de la tarde seguirán en contacto permanente con la alcaldesa, Marián Ferreiro, al frente, para seguir pendientes de la evolución de la situación y de cualquiera posible actuación que se precise al respeto.

“Trala entrada en vigor do Estado de alarma decretado polo Goberno central, dende esta mañá axentes da Policía Local de Narón estiveron tamén colaborando realizando controis en estradas do municipio co fin de que se cumpran as medidas que implica en canto á limitación dos movementos da cidadanía”, explicó Ferreiro.

Todo tipo de información

La alcaldesa avanzó que a través de los medios oficiales del Ayuntamiento se continuará ofreciendo a la ciudadanía toda la información o cualquier posible novedad respecto a esta situación. A través de la web del Ayuntamiento (www.naron.es), del Facebook municipal (Concello de Narón) y del canal de Whatshapp (Novas Narón) se facilita la información oficial al respeto. Asimismo, recordó que a través de esos mismos medios se pueden consultar los números de teléfono a los que debe dirigirse la ciudadanía para ponerse en contacto con los diferentes departamentos municipales (http://www.naron.es/web/cat/gal/noticias/get/3647/) , restringiendo la atención presencial exclusivamente a aquellos casos que tengan concedida cita previa con el personal municipal.

Personal municipal

El personal que trabaja en el Ayuntamiento lo hará en función a nuevos horarios y turnos preestablecidos y atendiendo a las directrices indicadas desde lo gobierno local sobre el acceso al edificio, uso de equipos y vehículos municipales, incidiendo especialmente en la importancia del uso de solución hidroalcohólica a la hora de fichar –con indicaciones al respeto en todos los puntos de marcaje y zonas de aseo- y en la desinfección de equipos y zonas de trabajo y vehículos municipales.

Colaboración ciudadana

Ferreiro instó a la ciudadanía a cumplir las indicaciones de las administraciones y autoridades sanitarias y agradeció “o traballo e esforzo que tantas persoas están realizando nestes días tan complicados e tamén a comprensión e colaboración da cidadanía nestes momentos, que son de vital importancia para evitar a propagación deste virus, con consecuencias tan devastadoras e que require da unión e colaboración de todas e todos nós”.