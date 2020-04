Se ha dicho y se ha repetido en numerosas ocasiones, «Galicia tiene una joya para la economía», una joya que se cuida y se le da valor por lo que significa para nuestra comunidad autónoma y sobre todo para los ciudadanos incluidos en uno de los sectores tradicionales .

Y así la industria agroalimentaria gallega reforzará su presencia en la marca «Galicia Calidade» con el objetivo de que su producción gane en competitividad en los mercados, no solamente gallegos sino de todo el territorio nacional e internacional.

«Galicia Calidade » será, es, un sello que engloba, identifica y potencia los productos gallegos con denominación de origen, indicación geográfica protegida o que cumplan requisitos de excelencia en producción o transformación. «Galicia Calidade» ampara también los productos derivados de las razas ganaderas autóctonas gallegas, dándole así un valor añadido a estas producciones, así como el sello «Galega 100%» que con notable éxito reconoce y distingue la leche de calidad diferenciada producida en las explotaciones lecheras de nuestra comunidad.

La mayoría de actividades ligadas a la industria alimentaria gallega acumulan un avance constante en su aportación al Producto Interior Bruto (PIB), por lo que no extraña que también se ponga a la cabeza de las ocupaciones que mejor comportamiento están teniendo en el mercado laboral gallego, con la creación de puestos de trabajo.

ARTESANÍA ALIMENTARIA

Recientemente se ha publicado un decreto por el que se regula la artesanía alimentaria para poner en valor los productos agrarios y pesqueros que se elaboran de manera tradicional, así como para proteger a sus productores. Se trata de una novedosa regulación que especifica lo que es una producción artesanal para evitar que se emplee de manera impropia este término u otros similares como “casero” o “hecho en la casa”.

El nuevo decreto regula las condiciones técnicas específicas necesarias para que una producción alimentaria sea artesanal. Así, establece que los procesos de elaboración deben ser tradicionales, que la presentación de los productos debe ser singular para mostrar su calidad diferenciada y que se ha de respetar en todo momento a norma técnica aprobada para cada tipo de producción. Se distinguen un total de 16 grupos de productos entre los que están los lácteos, los cárnicos, los productos de la pesca y de la acuicultura, vinos, licores, sidra, cerveza y productos de panadería y confitería, entre otros. Actualmente se está trabajando en la redacción de las normas técnicas específicas y el objetivo es aprobar primero las que tengan mayor repercusión en Galicia, por su número de profesionales implicados y por el volumen de producción.

MATERIAS PRIMAS SELECCIONADAS

Las normas técnicas contemplarán, en todo caso, que los productos artesanos deben estar elaborados con materias primas seleccionadas y que no se podrán utilizar potenciadores de sabor, colorantes o saborizantes artificiales quedando el uso de otros aditivos sujeto a importantes restricciones. Tampoco se podrán emplear grasas trans (hidrogenadas artificialmente) o grasas procedentes de la palma o del coco. La utilización como materia prima de productos semielaborados queda limitada a casos excepcionales justificados en la norma técnica correspondiente. Por otra parte, se admitirá el uso de medios mecánicos para determinadas fases del proceso de elaboración, respetando el indicado en la norma técnica que corresponda.

Para garantizar la intervención personal del artesano en el proceso, el decreto también establece que no se admitirán reetiquetajes ni razones sociales de intervinientes en el circuito comercial que no sean las de la empresa artesanal responsable del producto, ni se admitirá tampoco la utilización de marcas que no le pertenezcan.

El nuevo decreto, que entrará en vigor el 10 de agosto regula también el registro de la artesanía alimentaria, en el que deberán estar inscritas todas las empresas implicadas. El registro dependerá de la Axencia Galega da Calidade Alimentaria ( Agacal) y permitirá conocer con exactitud la dimensión de este recurso social, así como gestionarlo y calcular el alcance de la acción administrativa, de manera que el esfuerzo de la Administración beneficie a los profesionales del sector.

PRODUCTOS CASEROS Y DE MONTAÑA

Además de la denominación genérica “Artesanía Alimentaria”, el decreto establece otras dos identificaciones que distinguirán dos tipos de productos artesanales específicos: una para los productos caseros o de la casa y otra para los que se elaboran en la montaña. Los primeros serán los que utilicen como base fundamental las materias primas procedentes de una explotación agraria ligada a la empresa artesanal responsable del producto. Por su parte, los productos artesanos de montaña serán los elaborados por empresas artesanales alimentarias radicadas en zonas cualificadas como “de montaña”, de acuerdo con el que establece la normativa de la Unión Europea.

UN PLAN ESTRATÉGICO

El objetivo para este año 2020 es dar a conocer este nuevo impulso, mediante un plan de acción estratégico dirigido la prescriptores nacionales e internacionales, con un calendario que se estructura en tres escalones -gallego, nacional e internacional-. Así

está previsto presentar el plan de acción en un acto en el que estarán todos los representantes del sector agroalimentario de Galicia y que tendrá lugar en el Pazo de Quián, un espacio que se convertirá en el futuro en el “Espello do rural galego”, con una inversión global de 10 millones de euros.

A continuación se dará el salto a nivel nacional, divulgando el plan de acción “Camiño ao valor engadido”, vinculado al sello «Galicia Calidade«, en diferentes puntos de toda España. Así, habrá participación gallega en diferentes ferias de prestigio en el sector.

Por último se celebrará en Galicia el “I Congreso Internacional de Galicia Calidade”, estructurado en tres jornadas. En las dos primeras un grupo de prescriptores visitarán empresas gallegas representativas del rural, combinando las visitas con experiencias gastronómicas con restauradores de prestigio y alguna tradicional, como puede ser una feria gallega. La tercera jornada será un evento en un lugar paradigmático en el que se presentarán a todos los prescriptores los productos bajo la marca paraguas, combinando la cata con una serie de conferencias técnicas. Entre ellas, destaca una conferencia sobre Dieta Atlántica, que será la punta de lanza para transmitir y poner en valor el carácter saludable de nuestra producción.

«Galicia Calidade» va a ser, además, una apuesta transversal que se enmarca en la Galicia Verde, la Galicia Innovadora (formación e investigación), la Galicia Chica y la Galicia Familiar.