O Concello iniciará o próximo martes a reparación do aparcadoiro do Sánchez Aguilera

O Concello de Ferrol, a través da concellería de Obras, Servizos e Medio Ambiente, que dirixe Ana Lamas, comezará o próximo martes, día 24 de marzo, os traballos de refocheo no aparcadoiro do cuartel Sánchez Aguilera, adxudicados á empresa Prosema Noroeste por un importe de 12.444,85 euros. A intervención estaba pendente da autorización do Invied (Instituto de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la Defensa) ao tratarse dun terreo incluído no convenio que o Concello ten co Ministerio de Defensa. En canto se recibiu o permiso, iniciouse o proceso de adxudicación.

A actuación consistirá no arado superficial dos lombos e das fochas das zonas deterioradas, o aporte de áridos para o recebado e o posterior nivelado e compactado da superficie.

O acceso á parcela do aparcadoiro xa conta cun cartel informativo da Policía Local advertindo aos usuarios de que a partir das 00.00 horas do día 24 estará prohibida a entrada nesta área do Sánchez Aguilera polo inicio dos traballos.

O decreto aprobado polo Goberno central que establece o estado de alerta non contempla a paralización das obras públicas, polo que polo momento a intención do Concello de Ferrol é manter e soster a actividade económica da cidade na medida do posible e sempre no marco da lei como medida para evitar despidos motivados pola crise xerada pola expansión do coronavirus. Evidentemente, sen perder de vista o cumprimento das medidas de prevención indicadas polas autoridades para evitar contaxios por coronavirus. A saúde da cidadanía segue a se o primeiro obxectivo, e a el se supedita todo o demais, insiste o alcalde, Ángel Mato.