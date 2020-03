Editorial-Cuando de pronto el silencio se rompió en Ferrol

Momentos antes de las ocho de la tarde de este sábado reinaba un silencio, casi sepulcral, en las calles ferrolanas. Los ciudadanos en su mayoría atendían el llamamiento de permanecer en sus domicilios, algo realmente muy duro pero necesario en la lucha contra el coronavirus.

Pero…..justo a las ocho las cosas cambiaron, a los ya tradicionales aplausos por parte de los vecinos, asomados desde ventanas y balcones, en honor y honra a todos los que están poniendo su apoyo en esa lucha titánica, efectivos de la Sanidad, miembros de las Policías Nacional y Local, de la Guardia Civil (han fallecido ya dos miembros de la Benemérita afectados por el dichos virus), y un largo etc., se han sumado los Bomberos de Ferrol quienes desplazaron varias de sus unidades e hicieron sonar las sirenas ante el hospital «Arquitecto Marcide» del complejo Hospitalario Universitario-CHUF. Allí donde se encuentran once personas afectadas por el coronavirus, dos de ellas en la Unidad de Cuidados Intensivos (un tercero lo está en la del «Juan Cardona»).

Seguro que esas sirenas que rompían el silencio también eran oídas, no solamente por los sanitarios, sino también por los allí hospitalizados. Toda una señal de solidaridad.

Y señal de solidaridad también fue, a la misma hora, la que se dejó sentir en gran parte de la ciudad, al sonar las sirenas de los buques atracados en los distintos muelles del Arsenal Militar ferrolano.

Los hombres y mujeres de la Armada se solidarizaban con sus conciudadanos, pero en los corazones de muchos de esos ferrolanos también sonaban sirenas de cariño hacia nuestras Fuerzas Armadas que también y tan bien colaboran en la lucha contra ese enemigo «que nos vino de fuera«. Como decía el JEMAD…participando todos, todos los ciudadanos, «en una guerra que vamos a ganar«.

También a las doce de la mañana, a la hora del Ángelus las campanas de la concatedral de san Julián y las de otros templos de la ciudad y comarca sonaban, elevaban sus sones, como una oración, como una petición para que pronto podamos salir de este estado de emergencia.

Aplausos, sirenas, sones de campanas, …todo ayuda para mantener alto nuestro ánimo en esta lucha no deseada. ¡Juntos lo venceremos!

Desde Ultramar,

Pedro Sanz-Director