Los coronavirus de la Antigüedad

Enrique Barrera Beitia

La pandemia gripal padecida en 1918 no destruyó los cimientos de la sociedad mundial, como tampoco lo hará el coronavirus. Sin embargo, tenemos un ejemplo histórico de como los virus destruyeron gradualmente una colosal entidad política: Roma.

El imperio romano tenía rasgos modernos, como su economía abierta y comercial y una red de ciudades que concentraba buena parte de la población. Las epidemias existían con anterioridad, pero se mantenían encerradas en regiones muy concretas, de manera que al fomentar un comercio basado en la especialización territorial, los gérmenes empezaron a circular cada vez con mayor libertad. En ese momento, las epidemias se convirtieron en pandemias.

Los romanos prestaron atención a la medicina, y además de médicos que atendían a los ciudadanos ricos, crearon eficientes hospitales de campaña. Los legionarios eran muy valiosos, y tras invertir en su entrenamiento, había que curarles adecuadamente de sus heridas para que pudieran volver a combatir.

Sin embargo, no prestaron atención a epidemias crónicas como la malaria, y no desarrollaron estrategias preventivas, aunque tuvieron tiempo para estudiarlas, porque entre el 43 AC y el 140 DC, tenemos conocimiento de una veintena de epidemias circunscritas sólo a Italia.

La primera pandemia, llegó en el 148 DC y fue ocasionada por el “ántrax” (carbunco), aunque muchos la consideran otra epidemia por haber quedado confinada en las provincias asiáticas.

La segunda pandemia conocida fue la peste antonina (165 DC), y aunque persisten las dudas, la opción más probable es que fuera viruela. Murieron 20 de los 75 millones de habitantes que tenía entonces el imperio romano.

La tercera pandemia fue conocida como la plaga de Cipriano, importada en el año 251 DC desde Etiopía a través del Nilo, y con un rebote diez años después. El cuadro clínico hace pensar que se trató de una mutación de la gripe, o de una fiebre hemorrágica vírica, porque brotaba sangre de la nariz, las orejas y la cuenca de los ojos. Es posible incluso que ambas enfermedades aparecieran juntas o separadas en el tiempo. La mortalidad fue similar a la ocasionada por la peste antonina.

La cuarta pandemia (viruela) se produjo en el 312 DC, y fue el golpe definitivo. No tumbó al gigante, pero no le permitió recuperarse. Que fueran necesarias varias pandemias para debilitar al imperio romano, dice mucho de la solidez con que estaba construido y de su capacidad de resilencia. A través de medidas políticas o administrativas pudo prolongar su existencia, pero cada vez más débil y ruralizado. El tamaño del territorio a defender y de las tribus bárbaras que acechaban desde el exterior no disminuyó, pero ya era muy difícil encontrar los recursos económicos para mantener un ejército de 500.000 legionarios. La única solución hubiera sido abolir la esclavitud y fomentar el empleo de máquinas para mejorar la productividad, pero no se hizo. La crisis fiscal se cronificó, y ante la imposibilidad de generar suficientes

recursos propios, los emperadores romanos asentaron dentro de su territorio a pueblos bárbaros, dotándoles de autonomía territorial a cambio de contraprestaciones militares; es decir, metieron al enemigo en casa.

Para terminar este artículo, diré que Ferrol padeció en su historia varias crisis sanitarias, siendo con mucha diferencia la más grave, la pandemía de la gripe de 1918; entonces la ciudad tenía 29.000 habitantes, y podemos estimar que se contagiaron unos 6.000 personas y murieron casi 300.