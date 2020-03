O alcalde agradécelles aos grupos municipais o seu apoio ás medidas adoptadas polo goberno local para facer fronte á crise do coronavirus

Os portavoces dos catro grupos municipais e o alcalde mantiveron esta mañá unha reunión a través de videoconferencia na que analizaron as repercusións da crise do COVID-19 para Ferrol e puxeron enriba da mesa diferentes propostas tanto do ámbito social coma do económico. Ángel Mato explicoulles o detalle das medidas que durante as últimas dúas semanas adoptou o goberno municipal, tanto de carácter interno, referidas ao funcionamento do Concello, como externas, enfocadas á cidadanía. Mato fixo unha exposición detallada por cada concellería e despois escoitou as propostas que lle achegaron dende os tres grupos da oposición. A maior parte delas céntranse, por unha banda, no ámbito social, e por outra, no económico, para dar resposta a situacións persoais de vulnerabilidade e aos problemas derivados do cese de actividades. Segundo dixo o rexedor tras a xuntanza, o seu equipo analizará de maneira pormenorizada todas esas contribucións para preparar reunións sectoriais nas que tratar temas máis concretos e intentar chegar a acordos.

Mato explicou que os grupos municipais, sen excepción, mostraron o seu apoio ás medidas postas en marcha polo goberno local durante estas semanas e agradeceulles novamente a súa colaboración. Todos os voceiros se prestaron a seguir traballando nos próximos días, sexa por vía telemática ou mesmo de forma presencial.