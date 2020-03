Una sobrecarga de material provoca el derrumbe de una planta en una nave de Río do Pozo en Narón

Una sobrecarga de material ha provocado el derrumbe de una planta en el interior de una nave industrial ubicada en el Polígono de Río do Pozo en Narón sin que ninguna persona haya resultado herida aunque se registraron cuantiosas pérdidas materiales.

Según el CIAE-112 los hechos se registraron en torno a las 6,20 horas de este sábado en la calle Afiadores del Polígono do Río do Pozo en Narón. Seguidamente desde el 112 se dio aviso a los efectivos del SPEIS del derrumbamiento (interior) en una planta de la nave de la empresa Blavice, dedicada al almacenamiento logístico, desplazandose al punto una dotación de los bomberos naroneses que una vez en la zona confirmaron un colapso en el forjado de la planta O, por lo que se tomaron las medidas preventivas y si procedió a asegurar la zona, tras comprobar que no había personas en el interior de las instalaciones.

Según los datos facilitados por la central de emergencias, el exceso de peso por el material acumulado en palés en la planta O, de unos 1.500 metros cuadrados, hizo que se derrumbase y que cayese sobre el sótano

El perímetro de la nave quedó balizadp para restringir el acceso al área del accidente mientras trabajaban en el interior de la nave los servicios de emergencia.

Las acciones del Speis se centraron también en evaluar la estabilidad de la estructura de la nave y los movimientos inestables de mercancía de su interior. Se aseguraron las zonas de entrada y se procede a colocar testigos para controlar el movimiento de la estructura durante unos ciclos de varias horas, contando con la colaboración del propierario de la empresa, que se desplazó a la nave e informó a los profesionales del Speis sobre los planos de las instalaciones y material en el interior de las mismas.

El servicio del Speis se prolongó hasta las 9.45 horas aproximadamente.Finalmente, se informó a los propietarios de la empresa de que la estructura permanecía estable, sobre seguro de colapso generalizado.