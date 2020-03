En Ortigueira, patrullas de la Policía Naval realizan labores de vigilancia

El Ayuntamiento de Ortigueira ha solicitado la colaboración de la Delegación del Gobierno para hacer cumplir la actual legislación y así conseguir que la ciudadanía permanezca en sus domicilios, al mismo tiempo que se prosiguen con las tareas de desinfección.

Así, dos unidades de la Policía Naval de Infantería de Marina del Tercio Norte se han desplazado hasta Ortigueira y continuarán allí para hacer vigilancia y evitar que la población salga de sus casas.

“No se trata de meter miedo”, ha reseñado el regidor, Juan Penabad (PSOE), “pero sí de concienciar, y las sanciones, que ya superan las 50, van a continuar”.

El alcalde ha trasladado que “las autoridades van a ser implacables en las medidas de control del confinamiento, porque se trata de mirar por la seguridad de todos”.

DESINFECCIÓN

Tras tener contacto con los responsables de la coordinación sanitaria, durante la mañana de este sábado, 28 de marzo, se ha procediendo a la desinfección del centro de salud de Ortigueira, lo que obligó a trasladar el servicio de urgencias, solo por la mañana, al vecino municipio de Cariño.

El alcalde insistió en que se está trabajando en acometiendo labores de prevención, de información, de limpieza y de desinfección, “pero no vale si no tenemos la colaboración de la gente, no podemos montar por un lado y desmontar por otro, hay que quedarse en casa”.

NUEVOS AFECTADOS

En cuanto a los afectados por coronavirus, desde el Concello de Ortigueira, a través de un comunicado, se ha asegurado que este municipio “registra a día de hoy cuatro nuevos casos positivos de Covid-19, lo que suma 12 personas en total en la localidad, de las que por desgracia una falleció”.

Los nuevos afectados están en sus domicilios y el número de hospitalizados sigue en siete. Precisamente en “el retraso de los resultados de las pruebas” volvió a insistir el alcalde, que aun haciendo hincapié en la gravedad de la situación, quiso trasladar al vecindario un mensaje de tranquilidad, porque “los nuevos positivos entran dentro de lo previsto al tratarse de personas que estuvieron en contacto con los otros contagiados”.

Por último, ha reseñado que “posiblemente el número de casos crezca aún más en los próximos días, una vez que se conozcan los resultados de los tests”, pero aseguró que “es necesario quedarse en casa, ya que sabemos cómo gestionar la situación y si todos colaboramos está a raya”.

Cabe señalar que son varios los establecimientos y empresas orteganas que han facilitado material sanitario, así por ejemplo la ferretería Prieto, con 180 años recién cumplidos este mes, ha entregado al Centro de Salud guantes, monos de trabajo y demás material. También donó al Cuartel de la Guardia Civil y al Concello material para sus efectivos y para la asistencia a domicilio.