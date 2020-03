Llega a Galicia el primer envío de máscaras adquiridas por la Xunta, Inditex y Grupo Caamaño

Llega a Galicia el primer envío de máscaras con un total de 700.000 unidades adquiridas por la Xunta y procedentes de donaciones. Un total de 500.000 de esas unidades fueron adquiridas por la Xunta y el resto proceden de donaciones,

100.000 de Inditex y otras 100.000 de Grupo Caamaño. A partir de este lunes se prevé que continúen recepcionándose los envíos de los restantes lotes adquiridos por la Xunta a distintos proveedores.

El material fue entregado por el proveedor en la plataforma logística del Servicio Galego de Saude, situado en Negreira, y desde allí será distribuido a toda la comunidad.

La Consellería de Sanidade procederá a distribuir este material de protección con carácter prioritario a hospitales, centros de salud y residencias sociosanitarias, tal y como especifican los protocolos elaborados con las recomendaciones del personal de medicina preventiva.

Agradecimiento del presidente de la Xunta

Alberto Núñez Feijóo agradeció el gesto solidario de ambas empresas y elogió el papel que está llevando a cabo Inditex, que ya puso su red logística al servicio del Gobierno y combinará sus donaciones de mascarillas y batas con la fabricación propia.

“Inditex sigue donando material muy sofisticado y caro. Se está repartiendo en tiempo real a las áreas sanitarias y de allí a los centros sociales”, ha recalcado Feijóo.

“Quiero hacer una especial mención a Inditex, no solo por el material, sino también por su logística. Quiero agradecerlo de forma especial porque es justo y honesto. Es una empresa que está dando muestras de solidaridad con un país y con un pueblo, con Galicia. No me me imagino la distribución de material en España ni en Galicia sin Inditex”, ha defendido el presidente de la Xunta, que se ha mostrado “muy satisfecho porque hay una empresa gallega que está siendo clave”.

Las compras de la Xunta

Feijóo ha recalcado que existen otras empresas con actividad destacada en la comunidad que “están comprometidas”, pero que no hará público su nombre hasta que lleguen los materiales. Pero, al margen de estas donaciones, Feijóo ha asegurado que la administración gallega tomará un papel protagonista en la compra de material ante las demoras del Gobierno.

Así, Feijóo ha asegurado que en la reunión que Pedro Sánchez ha mantenido este domingo con los presidentes autonómicos le ha “vuelto a pedir sensibilidad sobre el material. No solo saber cuánto se ha comprado, sino también un calendario de entregas a las comunidades para mantener los depósitos de las áreas de salud y de las residencias de tercera edad”, ha recalcado antes de avanzar nuevas compras de la Xunta.

“No nos vamos a dar por vencidos. Vamos a seguir comprando material”, ha explicado, antes de alertar que “vendrán semanas peores” y que el objetivo de la Xunta es “hacer tests masivos” para detectar a contagiados sin síntomas y aislarlos para cortar la expansión del coronavirus