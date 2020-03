Detenida una pareja, vecinos de Narón, en un piso de Recimil y se enfrentaron a los agentes con un cuchillo

Un hombre y una mujer vecinos de Narón fueron detenidos en la madrugada de este martes en un piso de Recimil tras enfrentarse a los policías locales que los estaban sancionando.

Pasada la medianoche, una patrulla que circulaba por el barrio escuchó fuertes ruidos procedentes de un edificio, y tras detectar de que vivienda procedían, se acercó al

domicilio, en el que descubrió que había dos parejas, una de las cuales no reside allí,

sino en Narón. Los agentes identificaron a las cuatro personas y formularon denuncias

contra todos ellos por no cumplir el confinamiento establecido en el Real Decreto de 14 de marzo , cosa que el hombre que estaba de visita no aceptó de buen grado, y empujó a uno de los policías. Acto seguido, su compañera fue a la cocina de la vivienda y regresó con un cuchillo en la mano. Dada la situación, los agentes detuvieron a ambos y los trasladaron a la Comisaría de la avenida de Vigo para ponerlos a disposición de la Policía Nacional.