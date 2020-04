O servizo de atención cidadá do Concello recibe cerca de 300 chamadas ao día dende que se decretou o estado de alarma

O servizo de atención cidadá do Concello está a recibir dende que se decretou o estado de alarma, o pasado 14 de marzo, cerca de 300 chamadas diarias, o que representa aproximadamente o dobre da media habitual. Dúas persoas están a atender este servizo esencial de luns a venres, en horario de 9.00 a 14.00, para que a cidadanía poida seguir contando cun contacto permanente coa Administración local.

Segundo detallou o concelleiro de Urbanismo e Infraestruturas, Vivenda e Rehabilitación, Contratación, Centro de Recursos Informáticos e Organización Interna, Julián Reina, a maioría das consultas son derivadas a Benestar Social, posto que se trata de cuestións relacionadas con esta área municipal, polo que lembra que hai dous teléfonos habilitados para informarse destes asuntos, o 981 944 230 e o 981 944 234. O tamén voceiro do goberno local explicou que o persoal da Oficina de Atención Cidadá (OAC) cubre estas semanas un traballo “indispensable”, xa que está sendo “os oídos do Concello ante a veciñanza” e agradeceulle o seu esforzo.

Reina lembrou tamén que nestes momentos, máis que nunca, o Concello “é todo un” e que a atención cidadá lévase a cabo dende diferentes departamentos que se complementan. Deste xeito, en horario de oficina a OAC encárgase de atender e derivar ao negociado correspondente calquera tipo de trámite administrativo que necesite realizar o veciño. Por outra banda, tamén en horario de oficina, funcionan os citados teléfonos de Benestar Social, o de Información á Muller (981 944 124) e o da Casa da Muller (981 944 240). En canto á axuda para facer a compra a persoas con problemas de mobilidade ou en corentena, os voluntarios de Protección Civil atenden chamadas ata as 15.00 horas no 981 320 000 e no 698 126 700. Finalmente, para cuestións de seguridade cidadá ou calquera tipo de emerxencia que haxa que atender sen demora, o cuartel da Policía Local, que estes días está tamén está atendendo como centraliña as chamadas ao Corpo de Bombeiros, está dispoñible as 24 horas do día no 092 e no 981 944 092.