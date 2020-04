Los niños saharauis no podrán disfrutar este año de «Vacaciones en Paz»

Los niños saharauis ya saben que no solo no podrán salir de su jaima por un tiempo indeterminado, sino que tampoco podrán venir este próximo verano a España en las consolidadas Vacaciones en Paz que la Asociación de Amigos del Pueblo Saharaui lleva organizando desde hace casi tres décadas. La noticia es un auténtico drama no solo para ellos, que esperan durante todo el año este período estival que les posibilita tantas ilusiones, además de las sanitarias, sino para las familias de acogidas.

El anuncio lo ha hecho este lunes la Delegación Saharaui para España, después de “evaluar las circunstancias actuales que atraviesa el mundo como consecuencia de la evolución de los acontecimientos debido a la rápida y amplia propagación de la pandemia del coronavirus y tras consultar con varios socios, particularmente el movimiento solidario con la causa saharaui (asociaciones, comité de amistad, entre otras instituciones”. Dicha delegación asegura, por otro lado, que toma esta dolorosa decisión “pese a que somos conscientes de la importancia del programa Vacaciones en Paz, que constituye un valor añadido a las diversas contribuciones humanitarias hechas por el movimiento de solidaridad con el pueblo saharaui que le ha permitido resistir y luchar durante más de cuarenta y cuatro años por la libertad y la dignidad”. En este sentido, la delegación recuerda que el programa ha contribuido “de manera eficaz y palpable a aliviar el sufrimiento de miles de niñas y niños saharauis, y tendiendo un puente que ha llegado a formar un modelo sin precedentes en la convivencia cívica y pacífica entre los pueblos, como un espacio para el intercambio cultural para miles de niñas y niños saharauis.

Se da la circunstancia de que en Sáhara Occidental solo hay registrados cuatro casos de contagio hasta el momento, si bien, según fuentes cercanas a las asociaciones solidarias, “en los campamentos de refugiados no hay ningún caso aún”. “Allí están también en confinamiento dentro de su propio confinamiento”, han asegurado estas fuentes, y han añadido: “El lema de ellos es #Quédate en tu jaima”.

El comunicado de la Delegación Saharaui para España termina señalando que albergan “grandes esperanzas en el compromiso político, moral y humanitario del movimiento solidario para garantizar la continuidad de este programa esencial en los años venideros, y no escatimar esfuerzo alguno para hallar un programa alternativo que haga más liviano la vida de miles de niños saharauis durante estas vacaciones estivales”, insisten, “un programa variado que satisfaga las diversas necesidades educativas, culturales, deportivas y recreativas de estos niños, a los que tanto les va a hacer falta en este período de tiempo tan difícil”.