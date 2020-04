O Concello de Narón realiza unha primeira entrega de 5000 cubrebocas realizados por persoal voluntario

Un equipo de voluntarios formado por mulleres e homes de Narón elaborou os 5.000 cubrebocas artesanais que, na que é unha primeira entrega, o Concello naronés comezou a distribuír entre diferentes colectivos. A iniciativa, tal e como explicou a alcaldesa, Marián Ferreiro, forma parte dunha campaña impulsada polo Concello para promover a autoprotección da veciñanza, complementando así ás medidas de confinamento e distanciamento social establecidas polas autoridades sanitarias durante o estado de alarma para conter a propagación do coronavirus.

Baixo o lema “Usando cubrebocas eu protéxote, ti protéxesme”, o persoal de Protección Civil entregou xa as primeiras unidades a traballadoras e traballadores de varios establecementos de alimentación, como panaderías, supermercados,ferreterías, e outros, que se irán completando nos vindeiros días, tal e como avanzou a rexedora local.

“Ao usar estes cubrebocas, que levan uns filtros de protección, evitamos a posible transmisión do virus ao tusir ou mesmo respirar, co que constitúen unha importante medida de autoprotección coa que entre todas e todos nós axudaremos a frear os casos de contaxio”, apuntou a alcaldesa. A recomendación das autoridades sanitarias é usar máscaras, pero ante a dificultade de atopalas actualmente no mercado, dende o Consistorio naronés apostouse por esta iniciativa, “contando en todo momento coa axuda de voluntarios e voluntarias que día a día foron realizando esas 5.000 unidades que estamos repartindo e, como non, das persoas que doaron o material preciso para facelas. A todas e todos eles quero transmitirlles o máis sinceiro agradecemento polo seu desinteresado labor”, subliñou Ferreiro.

O papel preventivo dos cubrebocas é fundamental nestes momentos, polo que dende o Concello se insta á cidadanía a utilizalos e promover o seu uso entre a familia, amizades e veciñanza. Para poder dispoñer dos cubrebocas, que se irán entregando en función da dispoñibilidade aos diferentes colectivos, pódese chamar ao número de teléfono: 647 622 245.

Así mesmo, esta iniciativa leva aparellada outra proposta, a de tirar unha foto co cubrebocas e subila ás redes sociais co hashtag: #protexenaron.