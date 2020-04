Otra vez las dos Españas

Enrique Barrera Beitia

En situaciones donde tan fácil es el desborde emocional como perder la perspectiva por culpa del detalle, aflora lo mejor y lo peor de la gente. Conforme pasaban los días y acumulábamos experiencias, nos hemos emocionado con la entrega del personal sanitario, y reconfortado con el creciente sentido de responsabilidad de la mayor parte de la población, pero también nos hemos irritado con los ciudadanos que propagan el virus escapando de Madrid. Hasta aquí, todo bien.

Cuando la pandemia gripal de 1918 llegó a Ferrol, no sólo sabemos que la ciudad tenía 30.000 habitantes, que contagió a más de 6.000 personas y que mató a 300. También sabemos que no tuvo apenas impacto económico, y que no modificó los usos sociales de nuestros bisabuelos. Lo que ahora sabemos del Covid19 es que ocasionará muchos menos muertos, y que dejará una mayor secuela económica, pero todavía no sabemos como afectará a nuestros hábitos, aunque ya hay algunos indicios preocupantes. Han salido a escena los que todo lo solucionan con un par de hostias bien dadas, las viejas del visillo, los que alimentan con bulos las redes sociales, y los derrotistas que reviven nuestro tradicional complejo de inferioridad.

Escribo este artículo, cuando el líder de la oposición en Portugal ha cerrado filas con su gobierno: “nos tiene a su disposición (…) en lo que podamos ayudar, ayudaremos. Le deseo coraje y suerte, presidente, porque su suerte es la suerte de todos nosotros”. ¡Qué sana envidia tengo de nuestros hermanos portugueses! Nada de esto se está viendo aquí, y por si alguien tuviera dudas, The Financial Times dice que la oposición española es la única en Europa que aprovecha la crisis, para intentar derribar al gobierno.

Conociendo la capacidad de resistencia de Pedro Sánchez, no debería quedar duda de que llegará a 2023 con el actual gobierno de coalición, y fortalecido con un escudo social implantado y financiado en parte por la UE. Entonces habrá que preguntarse qué pretendía la oposición. Desde luego no un gobierno alternativo sin respaldo en el Congreso de Diputado, y tampoco empujar al rey a una intervención anticonstitucional, una barbaridad (o algo peor) que sólo ha propuesto Vox.

Lo más razonable es pensar que querían un gobierno PSOE-PP. Pero si este era el objetivo, las formas usadas no han podido ser más contraproducentes, porque sólo tendrían sentido si la banca y las grandes empresas estuvieran ahora amenazando al presidente para aceptar la Gran Coalición. El problema de esta estrategia es que cualquier socialista que cediera, no tendría ya ningún futuro político dentro de su

organización.

Cuando se recupere cierta normalidad, se usará cada vez más la razón para valorar lo que ha pasado, lo que se ha hecho bien, lo que se ha hecho mal, y lo que habrá que hacer en el futuro, pero las gravísimas acusaciones que se han lanzado estos días han abierto una brecha que ya no se podrá rellenar. Afirmar que el gobierno sabía lo que iba a pasar y que dejó conscientemente que nos invadiera la pandemia, o que impidió la llegada de material sanitario a las autonomías de signo político contrario, tiene consecuencias duraderas. Estamos otra vez en las dos Españas, con un deterioro brutal de la convivencia que ya afecta a todas las capas y niveles de la sociedad.

La lealtad institucional ha saltado por los aíres, y todo ello agravado por un discurso innecesario e inoportuno de Felipe VI. La buena noticia es que la curva en Madrid ya ha empezado a bajar.