Dos perros potencialmente peligrosos matan a otro que paseaba con su dueña y atacan a un rebaño de cabras, en Catabois

Dos perros de raza «Akita niu», potencialmente peligrosos mataron este miércoles a otro que paseaba con su dueña en las cercanías de la carretera de Catabois y posteriormente atacaron un rebaño de cabras.

Según ha informado el Ayuntamiento, la Policía Local de Ferrol fue requerida para comparecer en la calle Sagrada Familia tras el aviso de que dos perros estaban agrediendo a un tercero. Una vez en el lugar, los agentes observaron un rastro de sangre de unos 50 metros hasta el cadáver del animal atacado.

Tras comprobar que los perros no se encontraban en el domicilio de su dueño,que dijo se le habían escapado, se inició su búsqueda, y fueron localizados en una finca a escasos metros de la vivienda, alrededor de varias cabras, entre las que había una herida.

Por ello, se procedió a la retirada de ambos perros, que fueron trasladados al refugio de Mougá, al carecer el dueño de todo tipo de documentación de los mismos manifestando a los agentes que no deseaba hacerse cargo de los animales en un futuro, debido la que no es capaz de controlarlos y que además no podía acreditar ser su propietario. El hombre se enfrenta a varias sanciones por estos motivos.