O Concello de Narón habilita a web informativa “Narón responde”, sobre a Covid-19

Terá diferentes recursos para xestionar respostas ante a crise do coronavirus

O Concello de Narón pon a disposición da veciñanza unha nova ferramenta informativa sobre a Covid-19, “Narón responde”, a través da que se facilitan información e recursos cos que poder xestionar diferentes respostas ante a actual crise do coronavirus. A alcaldesa da cidade, Marián Ferreiro, informou que as persoas interesadas en acceder á nova web –con versións en castelán e galego- poden facelo nos enlaces: https://covid19gl-naron.hub.arcgis.com e https://covid19es-naron.hub.arcgis.com. “A páxina dispón de información actualizada sobre a xestión da Covid e os recursos habilitados no Concello e tamén dun apartado aberto á cidadanía a través de enquisas dirixidas a varios colectivos e que, unha vez cumplimentadas, permitirán incrementar a atención á veciñanza e facelo dun xeito máis persoalizado e ofrecendo unha serie de recursos básicos”, explicou Ferreiro.

Na web diferéncianse catro apartados específicos para ofrecer axuda a diferentes colectivos: “Autodiagnóstico Covid. Consellos básicos”; “Precisas axuda?”; “Queres axudar?” e “Eres unha empresa? Faite ver”. A primeira das áreas é específica sobre autodiagnóstico da Covid-19 para detectar os síntomas e saber como actuar tras respostar unha serie de preguntas e indicándolle os pasos a seguir.

No apartado de “Precisas axuda?” ofrécese unha aplicación para solicitar diferentes servizos a través do equipo de Protección Civil, como axuda para a compra de alimentos, medicamentos… sendo preciso cubrir

previamente un cuestionario con datos persoais, información sobre a asistencia e ubicación, etc., para ofrecer unha mellor atención ás veciñas e veciños.

Así mesmo, tamén se contempla un apartado específico, baixo o epígrafe “Queres axudar?” para os casos daquelas empresas ou persoas que poidan colaborar aportando materiais (luvas, gafas e pantallas, xeles alcohólicos…) ou ofrecendo determinados servizos (reparto, reparacións, educativos, entretemento…) para axudar aos colectivos máis vulnerables. No caso das empresas e profesionais autónomos, contémplase tamén a opción “Faite ver”, que permitirá identificar negocios e servizos profesionais activos durante o estado de alarma, no que facilitando os datos da empresa (nome, ubicación, imaxe…) e tamén o sector de actividade (alimentación, farmacias, quioscos, librarías, estacións de servizo…) se informa do modelo de atención establecido para a actual situación.

A web complétase con información actualizada sobre os casos de coronavirus en España e no mundo e tamén dispón dunha ferramenta para localizar os servizos esenciais e as actividades que se dean de alta no rexistro de empresas (farmacias, paradas de bus e taxis, establecementos de alimentación…). A maiores, a nivel local, ofrece información actualizada de todas as iniciativas impulsadas dende o Concello a través das súas canles (páxina web, Facebook e canle de Whatshapp Novas Narón) e recomendacións básicas para a prevención da expansión da Covid-19.

“A páxina deseñouse co apoio de Abtemas Taller de Estudos Medioambientais e Sociais, no marco da iniciativa xeovoluntari@s, para ofrecer respostas á cidadanía ante a situación provocada pola crise do coronavirus e tratar de axilizar a resposta ante posibles casos de emerxencia e situacións de vulnerabilidade na nosa cidade”, explicou Ferreiro. A alcaldesa incidiu en que “a medida que a xente colabore cubrindo as enquisas facilitadas teremos a oportunidade de completar os servizos actualmente existentes e poñelos a disposición das nosas veciñas e veciños”, subliñou