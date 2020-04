Protesta simbólica de la CIG exigiendo medidas de protección laboral y social para la clase trabajadora

La CIG realizó este jueves, 23 de abril, una protestas simbólica Ferrol, al igual que en otros puntos de la Comunidad Gallega, ante el edificio administrativo de la Xunta, para reivindicar de los gobiernos nacional y gallego “medidas de protección laboral y social para la clase trabajadora” y exigir que “los costes de la emergencia sanitaria no recaigan, una vez más, sobre las mayorías sociales”.

La concentración, en las que participaron menos de diez personas y guardando las correspondientes medidas de seguridad, se desarrolló después de que el sindicato decidiera hacer esta acción de carácter simbólico «despois de semanas de achegar propostas, reclamacións e denuncias que non son atendidas nin polas administracións nin polas empresas. Por iso hoxe estamos aquí para reivindicar o cobro do paro e dos salarios, porque a falta de ingresos está a empobrecer moito máis ao conxunto do pobo traballador; medidas de protección social para todas as persoas sen exclusións nin discriminacións; un control estrito do cumprimento das medidas de seguridade do persoal que está a traballar; e respecto polos dereitos e liberdades» aseguró el secretario general de la CIG, Paulo Carril.

Tras aludir a las medidas adoptadas y a la postura patronal finalizó señalando que «Estamos ás portas da conmemoración do 1º de Maio, unha data de reivindicación da clase traballadora na que neste ano 2020, ante a situación que estamos a vivir, máis que nunca temos que facer escoitar as nosas demandas porque non podemos permitir que nos sigan a empobrecer e a roubar os nosos dereitos mentres se facilita todo tipo de abusos patronais «