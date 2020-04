Ferrol en Común súmase á petición de trasladar ao 2021 a homenaxe a Ricardo Carvalho Calero

Despois de moitos anos perseguindo a homenaxe máis que merecida ao escritor Ricardo Carvalho Calero polo Día das Letras Galegas, e conseguida por fin este ano 2020 grazas á demanda incansable de moitos colectivos, a grave crise que estamos sufrindo a causa do COVID-19 obrigou a suspender todos os actos programados con motivo de tal recoñecemento.

Son moitos os esforzos e moitas as entidades culturais e sociais, asociacións, administracións, organización políticas, que levan traballando moito tempo para desenvolver no ámbito do ensino e da cultura actividades e programas que deran a coñecer a figura de Carvalho Calero e toda a súa traxectoria, pero a situación que estamos a vivir non permite o pleno despregue de ditas accións e tampouco é este, o mellor escenario para desenvolvelo, polo que dende Ferrol en Común, súmanse á petición de distintos colectivos de trasladar a homenaxe a Ricardo Carvalho Calero ao vindeiro ano 2021.

A opción de alongar ao 2021 a dedicación do Día das Letras Galego ao ilustre escritor, «daría a posibilidade real de difundir o seu legado e a súa obra como ben merece, dando a oportunidade de levar a cabo todo o abanico de actos conmemorativos e difusión en todos os niveis, como ben sendo habitual«.

Por ese motivo, «e pola excepcionalidade que estamos a vivir, pensamos que a Real Academia Galega debe pospoñer ao vindeiro ano 2021 o recoñecemento á figura de Ricardo Calvalho Calero«, solicitan dende Ferrol en Común.