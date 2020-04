El gobierno local llevará al pleno del lunes las subvenciones nominativas de Bienestar Social e Igualdad

El gobierno local someterá mañana lunes, 27 de abril, al pleno de la corporación a aprobación inicial del anexo de subvenciones nominativas del departamento de Bienestar Social, que dirige Eva Martínez, y de Igualdad, de la que es titular Cristina Prados, para el ejercicio económico de 2020 por un importe que roza los 403.000 euros. Un total de 357.400 euros se destinarán a 42 entidades del primer área y 45.500 a cuatro asociaciones de la segunda.

En el primer caso, la cantidad total se reduce en 20.000 respeto al año anterior puesto que la mitad de los 40.000 euros a los que renunció la Cocina Económica se destinaron a incrementar las subvenciones a las entidades que desde el estado de alarma aumentaron la entrega de alimentos a los vecinos más vulnerables y, por tanto, están incluidos en la propuesta de subvenciones, y los otros 20.000 sufragarán los vales de comida que el Concello de Ferrol está repartiendo a consecuencia de la crisis sanitaria y las actuales necesidades del Banco de Alimentos Rías Altas.

Las entidades que se presentan al pleno, que se celebrará de forma telemática las 19 horas, son aquellas que por su trayectoria en la ciudad precisan de ayuda municipal para llevar a cabo los fines sociales para los que fueron creadas. En cuanto a la área de Bienestar Social, y en caso de que el pleno lo apruebe, un total de 42 asociaciones de Ferrol podrían beneficiarse de estas ayudas, de las que dos lo harían por primera vez: Secretariado Gitano, con un importe de 3.000 euros por la labor que está prestando con las personas gitanas, especialmente en refuerzo escolar, y Cruz Roja, con 2.000 euros para un programa específico de detección y prevención de maltrato a las personas mayores.

De las 40 restantes, nueve recibirían una partida superior a la del año anterior y cinco una inferior. Para el resto, el gobierno local propone mantener el mismo importe. Respeto a las primeras, seis verán aumentada su subvención debido sobre todo a la labor que vienen desempeñando desde la declaración de estado de alarma por el Gobierno central el pasado 14 de marzo. ES el caso de Cáritas Diocesana, que pasa de 35.000 a 50.000 euros; Asociación Dios y Pan, de 2.500 a 3.000; la Fundación Santo Hospital de Caridad — gestora del albergue Pardo de Atín—, que incrementa su ayuda de 30.000 a 48.000 euros; la Fundación Adra pasa de 2.000 a 3.000 euros; Dignidad, de 3.000 a 8.000 y, por último, Arraigo, de 2.000 a 3.000 euros.

También recibirán una ayuda mayor Afal, que pasa de 5.000 a 6.000 euros para mejorar su programa de detección precoz y tratamiento en fase inicial del alzheimer; Asfedro, que recibirá este año 17.000 euros, 2.000 más que el ejercicio anterior, debido su colaboración con el Concello en la puesta en marcha del programa “Educando no Lecer” para la prevención de drogodependencias, y, por último, Exalcohólicos de Ferrolterra, que pasa de los 8.000 a los 9.000 ante la necesidad de intensificar el trabajo para tratar y combatir ludopatías y el consumo de sustancias en la adolescencia.

En cuanto las cuatro entidades que podrían ver reducida su subvención está la Asociación Solidariedade Galega co el Pobo Saharaui, que pasaría de 12.500 euros a 2.000 debido a la imposibilidad de llevar a cabo este año su principal programa, “Vacacións en Paz”, que gestiona estancias de niños durante el verano en familias de acogida de Ferrol.

El Concello ya asume su alquiler

También la ayuda municipal para el Banco de Alimentos Rías Altas se reduce, que pasa de 20.500 euros a 4.000 ya que, al abonar el Concello el alquiler de la nave donde presta servicio, ya no precisan de una subvención tan elevada. La propuesta para Érguete es de 1.500 y no de 4.000 como el año pasado puesto que en los últimos ejercicios a entidad no pudo justificar el importe total de la ayuda y el Fondo Galego de Desenvolvemento, cuya cuota se paga en función del número de habitantes, pasa de 6.000 a 4.000 euros por el descenso de la población.

Ayudas de hasta 3.000 euros para seguir frenando las consecuencias de la crisis sanitaria

Además de las subvenciones nominativas que se llevarán al pleno del lunes, la concejala Martínez anunció que su departamento abre la posibilidad de que otras entidades sociales en el asistenciales que estén haciendo un trabajo específico para combatir las consecuencias de la crisis sanitaria generada por el Covid-19 podan optar a una ayuda de hasta 3.000 euros al año. Será requisito indispensable que las entidades interesadas, que deberán estar registradas en el Concello de Ferrol, presenten a los servicios sociales municipales un informe que justifique y acredite la labor que presta por dicho motivo.

La edil explicó que “estamos poniendo todos nuestros recursos para ayudar y proteger a nuestros vecinos en la lucha contra la pandemia, especialmente a quién se encuentra en una situación de mayor vulnerabilidad”.

Propuestas cuatro entidades que trabajan por la igualdad

Por su parte, la concejala Cristina Prados propondrá mañana otorgar subvenciones a cuatro entidades que trabajan por la igualdad. Almat, con 6.500 euros, y el Patronato Concepción Arenal, con 21.500 euros, mantendrían el importe del ejercicio anterior. Por su parte, este año se incorporan a la lista de subvenciones nominativas Alvixe, con 2.500 euros, y el centro de día Oblatas O mencer, con 15.000. En total, 45.500 euros para “ayudar y proteger a mujeres víctimas de violencia de género, que se encuentran en una situación de vulnerabilidad y en riesgo de exclusión”, indicó la responsable de Igualdad.