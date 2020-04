Acción de protesta simbólica de la CIG para exigir protección para los trabajadores

Con motivo de la conmemoración este martes, 28 de Abril, del Día Mundial de la Seguridad y Salud Laboral , la CIG realizó una serie de protestas simbólicas delante de varios centros de trabajo, en la siete ciudades gallegas, representativos de la falta de medidas de protección y de los riesgos a los que están sometidas las trabajadoras y trabajadores, agravadas en el actual contexto de emergencia sanitaria.

La central también llevó las acciones como de aquellos sectores en los que resulta evidente la falta de seguridad: sanidad, limpieza, residencias de mayores, ayuda en el hogar, comercio de alimentación, sector de las ambulancias.

En Ferrol la protesta simbólica se llevó a cabo en el polígono de AGándara en la que unos diez sindicalistas, entre ellos el secretario comarcal Manel Anxo Grandal Anca, observando las normas de separación, portaban una pancarta en la que se leía «Protexamos a clase traballadora gallega«

El secretario general de la CIG, Paulo Carril, señaló que, precisamente, con motivo de la celebración del Día Mundial de la Seguridad y Salud Laboral, «mobilizámonos para denunciar a ausencia de medidas de protección para quen ten que traballar, que non se está a exercer un control estrito para que se traballe con seguridade, ou que incluso se teñen relaxado algunhas das medidas adoptadas durante as primeiras semanas do estado de alarma, como ás relativas ás persoas especialmente sensíbeis, cuxa saúde queda en mans dos criterios do servizo de prevención contratado polas empresas».