Coronavirus-El Concello de Narón abre en mayo el plazo de solicitud de subvenciones a pequeñas empresas y autónomos

La alcaldesa de Narón, Marián Ferreiro, incidió en que las ayudas habilitadas por el Ayuntamiento para pequeñas empresas, microempresas y autónomos se podrán solicitar a partir del mes de mayo “para que de este modo se puedan acoger a ellas la totalidad de los afectados en el sector por la crisis del coronavirus y las medidas derivadas del estado de alarma”.

Ferreiro recalcó que “así se lo trasladamos a los representantes de todos los grupos políticos de la corporación local, porque desde el gobierno local lo que priorizamos a través de estas ayudas es precisamente el hecho de que lleguen a todas las personas que con empresas en nuestra ciudad puedan acogerse a ellas.

No se trata de apurar los plazos para pedirlas sino de que puedan beneficiarse de ellas todas las personas que lo precisen y cumplan los requisitos establecidos”.

La alcaldesa recordó que podrán acogerse empresas y autónomos que puedan acreditar que vieron reducida su facturación por lo menos en un 75% o directamente tuvieron que paralizar su actividad desde que se acreditó el estado de alarma por la Covid-19. “Si esperamos al día 30 de abril para que las empresas acrediten alguna de esas dos situaciones podrán solicitarlas más personas, ya que el tiempo transcurrido será mayor para poder justificar en las cuentas de la empresa esa bajada de facturación en el caso de aquellas empresas o autónomos que tengan que acogerse a esa modalidad por el hecho de que se redujese, por lo menos, en un 75%” indicó. Una vez con esa acreditación, deberán solicitar a la mutua un certificado que tendrán que entregar, a modo justificativo, para poder recibirlas.

“Esta línea de subvenciones es de 2.000, 3.000 o 4.000 euros, en función de la empresa, y estamos estudiando la posibilidad de habilitar una segunda convocatoria”, avanzó.

“Es una lástima que, ante una situación tan crítica como la que estamos viviendo y que está afectando gravemente al tejido empresarial en general y de nuestra ciudad en particular, no estemos trabajando todos los integrantes de la corporación en una misma dirección para que ninguna empresa ni autónomo de la ciudad quede sin esas ayudas por apurar los plazos de la tramitación y excluir posibles beneficiarios que no puedan justificar a día de hoy esas pérdidas”, subrayó Ferreiro.