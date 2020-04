En Narón, paz política en “tiempos de guerra” por la pandemia

(Verónica Paadín)-Balsa de aceite. Así podríamos describir la situación política en Narón durante la pandemia mundial que nos asola.

El gobierno local de Marián Ferreiro no ha hecho nada extraordinario que destaque realmente a Narón por encima de los demás, pero tampoco nada que lo sitúe por debajo. Y la oposición, PP y BNG, siendo tan variopinta, permanece prácticamente en silencio lo que es una señal implícita de aprobación.

La sensación general con el gobierno local de Narón es de satisfacción. Hemos visto en varios telediarios nacionales el ejemplo de Narón a la hora de distribuir las mascarillas o de haber desinfectado 750 kilómetros de vías y plazas. Pusieron en marcha un programa de videoconferencias entre escolares y el equipo de educación vial; habilitaron un novedoso servicio de atención telefónica dirigido a mayores que viven solos; habilitaron teléfonos para un servicio de entrega de mascarillas, alimentos y medicamentos, y todos hemos visto, por ejemplo, la implicación de la Policía Local, Bomberos o Protección Civil a la hora de ayudar o de hacer más llevadero el confinamiento.

Poco margen a la crítica le quedó a la oposición, que centró sus únicos “escarceos bélicos” en el plan de ayudas a las empresas, el denominado “Narón Impulsa”.

Primeramente el PP de Narón reclamó medidas de índole económica de ayuda a las empresas, pero a las pocas horas el gobierno local anunció el mencionado “Narón Impulsa”, con el que comprometía 3 millones de euros de ayudas para las empresas naronesas.

Esto dio lugar a todo tipo de especulaciones entre los que siguen la política local o que simplemente estaban aburridos por el confinamiento. Puede que el PP supiera del inminente anuncio y apurara a reclamar, puede que el gobierno reaccionara a toda velocidad pensando que le tomaban la delantera, o puede que simplemente haya sido casualidad. Cada uno pensará lo que quiera. Unos dirán “hemos tenido que reclamar para que se pusieran a funcionar”, otros dirán “la elaboración del plan lleva más que dos o tres horas y han reclamado cuando supieron que iba a ser público”. Tampoco tiene mucha importancia.

Después del anuncio, Castrillón se quejó tímidamente de improvisación, de que le copiaran las ideas y de no quisieran escuchar las aportaciones que su grupo hacía.

Por su parte, el gobierno no ofreció contestación oficial, aunque sí nos ha llegado algún comentario “off the record” que nos apuntó “alguna crítica tienen que hacer, son la oposición”. Curiosamente, y en la misma línea de las confidencias recibidas, hemos oído algún comentario “espontáneo” (o no tan espontáneo, quien sabe) de vecinos que han señalado “se queja de que no le escuchan y al mismo tiempo que le copian, no tiene credibilidad lo que dice” o, también, “claro que hay improvisación, es una situación nueva para todos, pero es uno de los primeros ayuntamientos de la zona en responder”.

Sea como fuere, muy comedidos y muy contenidos unos y otros. Es una situación difícil y se agradece bajar la intensidad de los debates que se viven a otros niveles territoriales.

Tenemos que hacer referencia al comunicado enviado por el PP en la mañana de este martes, cuando ya teníamos el presente artículo prácticamente finalizado, pero que va en la línea de lo anteriormente explicado. En él, el portavoz de los populares viene a instar al gobierno local a agilizar el programa de ayudas a autónomos.

Por su parte, el propio ayuntamiento también envió poco tiempo después un comunicado donde la alcaldesa viene a anunciar que ya en el de mayo se abrirá el plazo para pedir estas ayudas a empresas y autónomos. Según informa la alcaldesa, “así se lo trasladamos a todos los representantes de los grupos políticos”, destacando “no se trata de apurar los plazos para pedirlas, sino que puedan beneficiarse de ellas todas las personas que lo necesiten”.

La alcaldesa explica “ya estamos analizando la viabilidad de prorrogar la cuantía estimada inicial de 2.000, 3.000 y 4.000 euros, en función del tipo de empresa” y destacó que “estamos estudiando la posibilidad de habilitar una segunda convocatoria por si en algún caso hubiese dificultad para acreditar la justificación”, aunque lamentó que “no todos los integrantes de la corporación estén trabajando en la misma dirección”, en clara referencia a las críticas del popular Germán Castrilló