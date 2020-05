¿El precio de los desaires? Navantia pierde el contrato para las fragatas de la US Navy

(Defensa y aviación-Contando estrelas)-El proyecto FFG(X) para proporcionar una nueva fragata a la Armada de EEUU ya tiene ganador, y no es el astillero español Navantia, a pesar de que tenía muchas opciones.La Armada EEUU elige el modelo italiano FREEM para su fragata FFG(X).

La US Navy acaba de anunciar que la ganadora del concurso ha sido la Marinette Marine Corporation (MMC), una empresa fundada durante la Segunda Guerra Mundial en Marinette, Wisconsin, y que fue vendida a la firma italiana Fincantieri en 2009. El encargo implicará la construcción de hasta diez fragatas lanzamisiles: un barco base y nueve barcos opcionales. La nueva fragata -se puede ver encabezando estas líneas una representación artística del modelo elegido publicada por la US Navy- podrá “realizar operaciones de guerra aérea, guerra antisubmarina, guerra de superficie, guerra electrónica e información”. La web de noticias del Instituto Naval de los Estados Unidos (USNI News) anunció que el contrato para iniciar la construcción de la fragata tiene un importe 795 millones de dólares, y el contrato de los nueve buques adicionales sería de 5.580 millones de dólares si finalmente esa opción se confirma.

Navantia contaba con una gran experiencia con el sistema de combate AEGIS

El concurso de inició en 2017 y los aspirantes remitieron sus propuestas entre agosto y septiembre de 2019. Navantia se presentó junto a la empresa estadounidense General Dynamics, avalada por el éxito de las fragatas F-100 que ya opera la Armada Española. El astillero español forma parte de un club muy selecto: el de las empresas que han construido buques de guerra con el sistema de combate AEGIS, del que actualmente sólo disponen seis armadas en todo el mundo: las de EEUU, Japón, Corea del Sur, España, Australia y Noruega. Se da la circunstancia de que los buques españoles, noruegos y australianos equipados con el AEGIS fueron construidos por Navantia en la factoría de Ferrol, por lo que se podría decir que la empresa española es la que mejor experiencia tiene en la implementación de ese avanzado sistema de combate. Además, el socio estadounidense de Navantia en el concurso es el propietario de los astilleros Bath Iron Works, en los que se han venido construyendo los destructores de la clase Arleigh Burke, que también disponen del AEGIS.

La fragata italiana no tiene el sistema AEGIS pero la FFG(X) sí lo llevará

Curiosamente, la nota de prensa publicada por la US Navy señala que las nuevas fragatas FFG(X) contarán con el sistema de combate AEGIS ni la Marinette Marine Corporation ni Fincantieri tienen experiencia en el sistema de combate AEGIS. Ninguno de los buques de guerra construidos por ambos astilleros incluyen ese sistema. De hecho, el modelo ganador del concurso se basa en la fragata modelo FREMM que actualmente operan las armadas de Italia, Francia, Marruecos y Egipto, pero esas fragatas no llevan el sistema AEGIS. Una fragata del modelo FREMM, la ITS Alpino, hizo una gira por EEUU en mayo de 2018. Se señaló entonces que era el diseño favorito para la US Navy. El buque contaba con el aval de haber sido usado un mes antes para destruir unas instalaciones de armas químicas en Siria con su lanzador de misiles.

¿Ha influido la retirada de la ‘Méndez Núñez’ del CSG 12 por orden del Gobierno?

Para mejorar las opciones de las F-100 en ese concurso, el año pasado la Armada Española desplegó su fragata “Méndez Núñez” junto a la US Navy. Estaba previsto que acompañara al Grupo de Portaaviones (CSG) 12 en una vuelta al mundo en la que el buque español escoltaría al portaaviones USS Abraham Lincoln. Sin embargo, el 14 de mayo el Gobierno de Pedro Sánchez ordenó retirar la fragata del CSG 12, pues el ejecutivo no quería verse arrastrado a un conflicto con Irán al paso de ese grupo de la US Navy por el Golfo Pérsico. La Embajada de EEUU trasladó al Gobierno español su malestar por esa decisión. Ya se comentó entonces que ese desaire hacia la US Navy podría tener repercusiones en el concurso de la FFG(X).

Ahora quedará la duda de si un Gobierno más leal con nuestros aliados habría ayudado a Navantia a ganar ese concurso, en vez de hacerle un flaco favor en el peor momento. Por otra parte, que España tenga ahora sentados en el Consejo de Ministros a nostálgicos de la URSS y a un personaje relacionado con las dictaduras de Irán y Venezuela tampoco es que ayude mucho, precisamente