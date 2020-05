La Cocina Económica,»más activa que nunca» en su labor benéfica, sale al paso de una desinformación

La Cocina Económica de Ferrol, una de las instituciones benéficas claves en la ayuda a los necesitados y que desde siempre ha seguido una linea ejemplar ha sufrido las consecuencias de una falsa información por parte de los servicios informativos de «La Sexta» cuando el pasado viernes, día 28 de abril, se hacía referencia al reparto de menús de la plaza de España, diciendo «que la Cocina Económica había clausurado su servicio y, literalmente, había cerrado».

Por ello la junta directiva de la Cocina Económica ha emitido un comunicado en el que selañala que «ha considerado, tanto por la confusión generada entre usuarios y benefactores, así como por el injusto trato que supone para los miles de colaboradores, socios y anónimos, hacer una aclaración y solicitud de rectificación en base a lo siguiente:

La Cocina Económica de Ferrol no ha cesado su actividad en ningún momento desde el inicio de la crisis del covid-19, ni desde el primer decreto del Estado de Alarma. No sólo no ha cesado su trabajo, sino que ha aumentado su servicio de elaboración en un 50%, pasando de una media de 120 raciones de almuerzos, a las 180 de almuerzos con cenas. Este servicio ha supuesto un total de 7.738 almuerzos y cenas elaboradas por nuestra plantilla durante el mes de abril, con un coste de 1.104 horas de trabajo y un total de 14.833,28 euros en gastos de personal. Así como un gasto por compra de 8.156,01 euros en víveres, con una aportación de otros 12.201,98 euros en víveres donados por particulares y empresas.

Que la Cocina Económica de Ferrol se anticipó adoptando aquellas medidas de seguridad necesarias para preservar, tanto la salud de nuestros usuarios, como de nuestros trabajadores y voluntarios, restringiendo en un primer momento el aforo de nuestro comedor y trasladando posteriormente el reparto a la plaza de España por voluntarios de Protección Civil para dar cumplimiento a las medidas de confinamiento y de seguridad de los decretos gubernamentales, dada la falta de espacio en nuestra sede en la calle Rubalcava, ante la afluencia diaria de hasta 180 personas en una calle estrecha.

Que con los fondos y alimentos aportados por los benefactores, no sólo se ha mantenido el servicio ininterrumpidamente, aumentando las raciones en un 50%, sino que además se ha financiado íntegramente el servicio de catering a los usuarios internos en el Refugio Pardo de Atín de Caranza (1.128 almuerzos en abril), así como en el albergue municipal de la Casa del Mar (592 almuerzos y cenas en abril), que junto con el servicio de almuerzos y cenas de domingos y festivos en la plaza de España, ha tenido un coste total de 16.760 euros adicionales aportados exclusivamente por nuestra asociación.

Por todo lo cual queremos recalcar, precisamente, el valor del esfuerzo y generosidad colectiva de todos los que con sus aportaciones lo hacen posible, dando cuenta de forma detallada y transparente de todo este trabajo».