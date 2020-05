O BNG considera que é o momento de avanzar na peonalización da cidade

O Bloque nacionalista Galego de Ferrol instou esta mañá ao goberno municipal a que proceda a habilitar novos espazos peonís na cidade que de xeito transitorio complementen aos xa existentes de cara a facilitar as medidas de distanciamento precisas e así mesmo considera que «é o momento de avanzar definitivamente no proceso de peonalización permanente que esta cidade precisa«.

Para o BNG a afluencia masiva de veciños e veciñas nas rúas, paseos e zonas verdes da cidade como consecuencia das saídas permitidas na desescalada do confinamento por mor do COVID-19 «obrigan ao Concello a ter que adoptar medidas excepcionais como poden ser a restricción do tráfico rodado en determinadas zonas que permitan ampliar o espzao adicado as peóns de cara a poder pasear mantendo a distancia de seguridade minima entre persoas«.

O BNG considera que «hai que ter en conta que esta nova forma de vivir, relacionarse e os desprazamentos a pé non vai ser algo temporal e cómpre que redefinamos a mobilidade na cidade para termos uns espazos o máis seguros posibles para a saude«.

Desde o BNG creen que «ademais de adoptar medidas inmediatas para a habilitación de espazos para a circulación peonil é o momento de recuperar e desenvolver os procesos de humanización de espazos como os paseos de Caranza e A Malata ou a peonalización de barrios como o da Madalena, que este goberno local mantén nun segundo plano, e acometer estas decisións de xeito global tendo en conta que as peonalizacións parciais ou progresivas únicamente provocan unha maior conxestión do tráfico«.