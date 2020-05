La letra pequeña de la RISGA y de los subsidios de desempleo para mayores de 52 años

José Carlos Enríquez Díaz

Muchos autónomos se han sumado a las voces críticas con el Gobierno por el desarrollo y la concesión del subsidio para parados de larga duración mayores de 52 años, una medida social que en su opinión no se ha explicado bien, «muchos autónomos desconocían que no podían pedirla», y que debería incluirles a ellos.

«Cuando España empezó a salir de la crisis se dijo que no se iba a dejar a nadie tirado en la cuneta, y a los autónomos nos han dejado», se lamentaba Lorenzo Amor, el presidente de la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA, la organización mayoritaria), que señala que «muchos autónomos han ido a pedir el subsidio porque desconocían la letra pequeña del BOE y se les ha denegado». Los autónomos son algunos de los trabajadores que han pedido el subsidio sin cumplir los requisitos para su concesión, ya que se les exige haber estado un mínimo de 6 años dados de alta en el Régimen General de Trabajadores. Otro de los requisitos es haber cotizado por desempleo un mínimo de seis años a lo largo de la vida laboral.

Un gran número de trabajadores autónomos lo han pedido y luego se han llevado un chasco, ya que creían que iban a ser incluidos en la regulación. Es fundamental la creación de una ayuda para los autónomos de más de 52 años que tienen que cerrar su establecimiento o negocio. Hay un total de 25.000 autónomos al año de esta edad que tienen que abandonar su actividad económica y esto es una gran tragedia para miles de familias. Así las cosas, los gallegos lo tenemos más difícil todavía, según un diario gallego la deuda pendiente del Gobierno con Galicia asciende a 370 millones de euros relativos a la liquidación del IVA y otros incentivos. Esta era la demanda que el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, se disponía a trasladar al Gobierno de Pedro Sánchez, pero que quedó resuelta con un portazo en la reunión del Consejo de Ministros.

La ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, negó en la comparecencia posterior a la reunión del Ejecutivo cualquier legitimidad a la Xunta para seguir adelante con su reclamación. Mientras tanto, el Ministerio de Igualdad ha gastado más de 200.000 euros en insignias para las empresas que fomenten la inclusión y el ascenso de la mujer. La medida aparece aprobada en el Boletín Oficial del Estado (BOE) del pasado 17 de abril. (PDF (BOE-B-2020-12818 – 2 págs. – 182 KB)

En cambio, mientras a los gallegos se nos margina, los presupuestos aumentan para otros territorios: Cataluña recibirá 19.164,19 millones (el 0,76 % más); Murcia obtendrá 3.157,56 millones (0,62 %); la Comunidad Valenciana ingresará 9.564,54 millones (1,39 %); Canarias, 4.583,72 millones (0,97 %); Baleares, 2.053 millones (3,71 %), y Madrid recibirá 14.529,4 millones (0,67 % más). Junto con Galicia, también bajan las entregas para Asturias, 2.719,46 millones (0,76 % menos), y Cantabria, Aragón o Castilla y León.

A principios de enero de este año Feijoo no ocultaba su enfado con la decisión del Gobierno, al hablar de una «tomadura de pelo continuada» que empieza a ser «groseira», y dejó la puerta abierta a acudir a los tribunales.

Debido a esto la RISGA (Renta de Inclusión Social) también carece de presupuesto suficiente, por lo que su aplicación es muy restrictiva. Larga tramitación burocrática que provoca un atraso en la percepción de la prestación. Los proyectos individualizados de inserción no funcionan como tales en la mayoría de los casos y en consecuencia se van cronificando las problemáticas.

«He llorado de impotencia por casos de denegación de la Risga», afirmaba en un diario gallego una técnica de Servicios Sociales de un ayuntamiento de Barbanza. Su frustración era compartida por otras compañeras de la comarca, alguna de las cuales manifiesta: «Coa Risga estanse dando situacións psicodélicas». Los demandantes se quejan de las dificultades que deben sortear para recibir unos ingresos que les permitan escapar de la exclusión y las trabajadoras sociales ven como, en muchos casos, su valoración positiva para la concesión de la ayuda topa con un muro burocrático. Por una parte, explicaban que el tiempo de espera se alarga durante meses por los requerimientos que se hacen: «Es un retraso provocado»

Las técnicas también precisaban que el acceso a la prestación es difícil porque solo con que el solicitante tenga un familiar que pueda proporcionarle alimentos no se la dan, pero hay muchas otras razones: «Llevaba seis meses esperando por una Risga y se la denegaron porque trabajó un mes». El solicitante «ya no es susceptible» de percibir la Risga si tiene «algún familiar con ingresos». Puede llevarse mal con su padre, su madre o un hermano, entonces puede tener problemas para recibirla. «Las condiciones impuestas por la consellería son miserables cuando la única condición debería ser que, si una persona no tiene ingresos suficientes, pueda tener acceso directo a la Risga»

Hay pobres porque el dinero no se pone al servicio de las personas (como hace la mujer del perfume,que ayuda a Jesús con su dinero). Hay pobres porque se compra y se vende a los hombres por dinero. Hay políticos que divinizan su dinero, matando por dinero a los pobres que (según ellos) les amenazan… y que al fin sólo pueden emplear su dinero para comprar un cementerio. La gente vive la pobreza con vergüenza, en silencio y con tristeza. Pocos se imaginan que para ducharte tengas que robar el champú y muchas otras cosas. Todos, al final, nos quedamos con lo que vemos en televisión, las manifestaciones, la policía, pero de puertas adentro nadie sabe nada. Y eso que en la película se muestra lo mínimo, porque los dramas que la gente vive de verdad son mayores. Algunas profesionales se lamentan de que «tienes que pasar por rayos x» a los posibles beneficiarios y otras precisan que el componente de integración social se está perdiendo. No podemos quedarnos con los brazos cruzados mientras en el mundo muchas personas no tienen cubiertas las necesidades básicas para subsistir; esto nos haría ser cómplices de su situación. Las causas de la pobreza y las desigualdades cada vez más grandes entre los seres humanos están en decisiones políticas, donde el beneficio de unos pocos prevalece sobre el bienestar de muchos.