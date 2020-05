Falleció el P. José López Calo una figura clave de la musicología española

A los 98 años de edad ha fallecido este domingo el musicólogo José López Calo (Porto do Son, A Coruña, 1922; Salamanca, 2020) , según ha confirmado la residencia de los Padres Jesuitas donde residía. López Calo fue una figura clave de la musicología española, especialmente por sus estudios relacionados con la música de las catedrales españolas y con la música barroca en general. Profesor en la Universidad de Santiago desde 1973 hasta su jubilación, es autor de más de sesenta libros y cerca de mil artículos, que abarcan facetas muy variadas de la música.

En los últimos años vivía en la Residencia de Jesuitas de Salamanca. Precisamente en el pasado mes de febrero, según cuenta su hermana Teresa, y muy cercana al padre Calo, sus dos hermanos residentes en Cabanas, Teresa y Manuel (que fue párroco de Cabanas hasta el 2016 cuando se jubiló) se desplazaron a la ciudad salmantina para celebrar con él su 98 cumpleaños y hasta horas antes de su fallecimiento seguía trabajando en temas relacionados con la música. «Se mantuvo activo hasta su muerte» señalan compañeros de él en la Residencia.

Una vida muy activa

Estudió en el Seminario de Santiago de Compostela y en la Compañía de Jesús, donde ingresó en 1942. Se licenció en Filosofía en la Universidad Pontificia de Comillas y en Teología en la Facultad de Teología de Granada. Era, además, Doctor en Filosofía y Letras y en Musicología.​

En 1963 fue nombrado Secretario General de la Sociedad Internacional de Música Sacra y asesor musical de Radio Vaticana, cargo que desempeñó hasta el año 1970. Entre 1965 y 1970 fue profesor de Musicología y Vicerrector en el Pontificio Instituto de Música Sacra de Roma.

En 1973 se incorporó a la cátedra de Historia de la Música, primero como profesor agregado y, más tarde, como catedrático, en la Universidad de Santiago de Compostela, donde permanecería hasta su jubilación, siendo entonces designado Profesor Emérito.​

Miembro de la Real Academia Galega y de la Real Academia de Bellas Artes, habia recibido la medalla de oro al mérito de las Bellas Artes, el Premio de las Letras e Artes de Galicia y Premio Fernández Latorre.

Es autor de más de 60 libros de musicología y ha publicado más de mil artículos en las principales revistas del sector en todo el mundo. Asimismo, ha producido catálogos y documentarios de los archivos de las catedrales de Ávila, Burgos, Calahorra, Granada, Palencia, Plasencia, Santo Domingo de la Calzada, Santiago de Compostela, Segovia y Zamora.

Asimismo en Ferrol, había sido nombrado «toxo de ouro» del Real Coro «Toxos e Froles» y Socio de honra de la Sociedad Artística Ferrolana.

Socio de honor de la SAF

El día 4 de marzo de 2017, la veterana Sociedad Artística Ferrolana celebró su ya tradicional festividad de Fra Angélico, patrón de los pintores en la XXXII edición. Un buen número personas, cercanas al centenar, se dieron cita en el Parador de Turismo para disfrutar en este señalado día de una comida de hermandad y en el transcurso del acto se procedió a la entrega del título de socio de honor al sacerdote jesuita, José López Calo, destacado musicólogo a nivel mundial.

El título le fue entregado por el presidente de la SAF, Ricardo Díaz-Casteleiro Romero y el padre Calo tras agradecer la concesión del título señaló que «nunca me hubiera imaginado un premio así en Ferrol, debido seguro en mucha parte a la generosidad y sentido de amistad de los directivos de esta asociación, lo contrario no se explica». «He tratado de servir a Galicia todo lo que he podido y esta concesión me anima a seguir al servicio de nuestra Galicia. Estoy muy agradecido, de corazón, a todos ustedes».