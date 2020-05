La CIG-Navantia Ferrol demanda el aumento de plantilla de la auxiliar encargada de la limpieza

En un comunicado de la sección sindical de la CIG-Navantia Ferrol se señala que «Ante la clara deficiencia del cumplimiento del protocolo en cuanto a limpieza y higienización de taquillas y aseos, desde queremos demandar como venimos haciendo en los diferentes comités de emergencia el aumento de la plantilla de la compañía que realiza dichas labores».

En todos los centros menos Ferrol

«En todos los centros de Navantia fue la primera medida que se tomó, excepto en Ferrol, de cara a reforzar un trabajo clave poder poner en marcha las instalaciones y que se pueda comenzar a trabajar con el seguridad y tranquilidad, en Fene también acaban de aumentar plantilla de cara a establecer el tercer turno como es lógico, en el caso de Ferrol fueron innumerables las veces que los trabajadores/as una vez dentro tuvieron que esperar a que las instalación habían estado correctas, y sigue aconteciendo, algo que se palia por el esfuerzo los trabajadores de la limpieza, pero que sigue habiendo problemas y que de cara a próximas fechas se va a agravar cuándo esté el cien por cien de la gente en el centro.

El protocolo exige la higienización de aseos y duchas, que cómo se sabe pueden ser un foco importante de contagio, por lo que hay que hacerla más frecuentemente que de costumbre, pero para eso hay que disponer de personal suficiente para materializarlo, cosa que entendemos no se está haciendo, y no sobrecargar a una plantilla ya de por sí mermada».

Próximas incorporaciones

«Para la próxima semana se pretende incorporar a más personas, por lo tanto urge este tema, algo que, como ya dijimos, venimos reclamando desde hace tiempo. En este sentido, volvemos a hacer un llamamiento para que no manden las directrices de porcentaje de trabajadores a incorporar, que está pesando más que la seguridad. Exigimos que solo se llame a aquellos que vayan a tener trabajo realmente. No se trata de llenar la Fábrica para dar satisfacción a una jefatura en Madrid que solo ve números no personas y familias.

Pedimos también en la Permanente, coincidiendo con otros, en el sentido de recuperar las comisiones para tratar temas de conciliación, TES, teletrabajo y otras cuestiones que puedan surgir para que no se traten de forma individualizada como está aconteciendo, no hay razón para no hacerlo, hay medios y medidas que lo permiten«, finaliza el comunicado.