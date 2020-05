Ferrol en Común muestra su satisfacción por la apertura de la Plaza de Armas

La Plaza de Armas, ese lugar que parece el epicentro de la ciudad, ya sea por su situación o porque llevamos demasiado tiempo hablando de ella. Ferrol en Común recordaba que se «encontraba en unas condiciones deficitarias y de riesgo para la seguridad pública, su uso estaba limitado por sus carencias estructurales y contaba con un aparcamiento que presentaba mas deficiencias que beneficios«.

A Ferrol en Común, «le tocó lidiar con esa realidad y nos pusimos manos a la obra con un proyecto participado y abierto, sometido a la opinión pública y con un prestigioso concurso en el que tomaron parte mas de medio centenar de estudios. Además, fue una obra sostenible económicamente con un coste de 1,1 millones de euros de los que el 80% fueron aportados a través de los fondos EDUSI«.

Fue María Fernández Lemos, «quien capitaneó desde el primero momento este proyecto, pues ella estaba al mando de la concejalía de Urbanismo. Tenía un gran reto por delante, pues además de ser una obra compleja tanto en requisitos administrativos como técnicos, se enfrentaba la una de las oposiciones mas intensas que se recuerdan en Ferrol«, recuerdan desde Ferrol en Común.

«Paso a paso, piedra a piedra y con la tenacidad que le caracteriza, fue tirando a capa y espada; pero no estuvo sola, tenía a su lado al alcalde, como no, un Jorge Suárez que siempre puso el 200% para lograr que esta plaza saliera adelante; y como este muchos otros proyectos como la pasarela de Santa Mariña, el mercado de Caranza, las envolventes de Recimil, el Dique de A Cabana, las aceras de Pazos… y esto solamente en materia de urbanismo. María y Jorge, Jorge y María, dos personas que dieron mucho por esta ciudad, aunque su gestión no inundara titulares. Pero para que todo cobrara sentido, caminando a su lado, se encontraba un equipo de gobierno que arropaba y que trabajaba de a destajo en sus áreas y en el común, para que gobernar la ciudad de Ferrol no resultara tarea imposible. Y por supuesto, el imprescindible trabajo de los técnicos de urbanismo, los profesionales que le dan sentido a toda idea inicial y los encargados finales de que toda obra tenga su inauguración«, comentan desde Ferrol en Común.

La formación reconoce que «puede parecer que nos ponemos melancólicos al recordar un mandato agridulce, pero más lejos de la realidad, recordamos un mandato lleno de éxitos que aunque las cintas no las estemos cortando nosotros, las corta la ciudadanía de Ferrol que al fin y al fin y a la postre y para ellos y ellas para los que cogemos el bastón de mando con la idea de construir un Ferrol mejor, un Ferrol que había sido un Lugar de Todas«.

«Para muchos solamente será una plaza, una obra mas, pero para nosotras es un símbolo de fortaleza, de valentía y de democracia. Una plaza que escogió el pueblo para el pueblo. Nos encontramos llenos de alegría de poder disfrutarla por fin, después de que el gobierno actual hubiera cedido a la presión del vecindario y acordara abrirla, en estos tiempos en el que es mas necesario que nunca disfrutar de amplios espacios de esparciemento; sin olvidarnos de reconocer el gesto de este gobierno que le dio la continuidad necesaria para que se había convertido en una realidad aun no siendo de su total agrado, un gesto con el que se respeta el trabajo de muchas personas que hicieron posible esta plaza además de a la ciudad de Ferrol«, agradecen desde Ferrol en Común.