O BNG celebra a apertura da Praza de Armas máis non asiste ao acto de inauguración

O Bloque Nacionalista Galego de Ferrol congratúlase da apertura ao público da anovada praza de Armas logo da súa reforma, unha obra que o BNG sempre considerou «necesaria para a cidade, que recupera un espazo central da cidade para a xente e agarda que sexa o preludio do necesario impulso para a peonalización completa do barrio da Madalena«.

O BNG celebra que o goberno local mudara as súas previsións iniciais de retrasar a súa apertura até que finalizara o estado de alarma e que «atendendo á presión social e política decidira abrila ao público de xeito imediato, permitindo así ampliar o espazo adicado as peóns na cidade de cara a poder pasear mantendo a distancia de seguridade minima entre persoas«.

Así mesmo o BNG considera que no momento actual, coas restriccións de movimentos, reunións e dereitos que padecen os veciños e veciñas como consecuencia do estado de alarma, non procede asistir ao acto de inauguración encuberta organizado polo goberno municipal. «Cremos que aos cargos públicos tocanos exercer a responsabilidade e dar exemplo polo que non compartimos a visita a praza de Armas prevista para esta tarde. A foto debía ser a dos veciños e veciñas que aproveitando as escasas horas nas que se lles permite sair a pasear ocupan este espazo e non a do alcalde e concelleiras e concelleiros retirando as vallas«.