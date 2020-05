La Plaza de Armas ya se abrió a los ciudadanos

La plaza de Armas quedó abierta al público este miércoles con un pequeño acto que se inició a las ocho de la tarde, coincidiendo con los aplausos con los que a diario la ciudadanía reconoce la labor de los sanitarios que luchan en primera línea contra el coronavirus.

En el balcón principal del Palacio Municipal lucía una pancarta con un «grazas Ferrol» y en los mástiles ondeaban a media asta las banderas de Ferrol y Galicia en señal de duelo por los fallecidos a causa del coronavirus.

Durante la sencilla ceremonia, a la que asistió el alcalde, Ángel Mato, y al que acompañaban los concejales Jorge Suárez (ex alcalde), Antonio Golpe, Julián Reina, Ana Lamas, Suso Basterrechea, Germán Costoya, y la ex edil de urbanismo María Fernández Lemos no así los del Partido Popular y el Bloque Nacionalista Galego, el primer edil aseguró que el nuevo espacio público constituye “un paso importante en el camino cara una ciudad mejor, cara una ciudad para las personas” y valoró el hecho de que es el fruto del trabajo de dos corporaciones municipales. “El esfuerzo compartido siempre consigue mejores resultados”, afirmó Mato.

El regidor lamentó que la situación actual obligue a aplazar la inauguración oficial de Armas “como merece”, aunque a partir de este miércoles la plaza recupere ya “su lugar como centro de la vida de Ferrol”. Pero, sobre todo, quiso aprovechar para recordar a los millares de víctimas que dejan “estas negras semanas” y darles las gracias a aquellos “que se emplearon a fondo en la enorme tarea de cuidar de todos y mantener en funcionamiento las actividades esenciales”, al tiempo que destacó la “paciencia, resignación y gran sacrificio” de la inmensa mayoría del vecindario y le rogó que siga respetando las medidas de seguridad para superar la pandemia.

“Gracias, conciudadanos, personal sanitario, fuerzas de seguridad, trabajadores de la logística y de la distribución, voluntarios, empleados de servicios… Gracias, Ferrol”, dijo Ángel Mato para finalizar su corta intervención.

A continuación, acompañados por técnicos municipales, los ediles hicieron un recorrido por la plaza, durante el que se detuvieron en varios detalles, como la inscripción que recuerda el lugar en el que se encontraba el obelisco dedicado a Churruca o las que recuerdan los nombres y fechas de nacimiento y defunción de cinco destacadas figuras responsables de la planificación y construcción del Ferrol de la Ilustración: Julián Sánchez Bort, Joseph Petit de la Croix, Cosme Álvarez de los Ríos, Francisco Llobet y Jorge Juan y Santacilia. Estos grabados recorren las losetas que conforman la nueva acera entre la superficie de tierra y la calle Real.

Al acto asistieron también una representación de los voluntarios de Protección Civil y Policía Local, así como un pequeño grupo de ciudadanos.

La remodelación de la plaza de Armas es una operación cofinanciable por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional ( Feder) en el marco del Programa Operativo Plurirregional de España Feder 2014-2020 al amparo de la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado ( Edusi) “Ría de Ferrol, Ciudad 2020”.