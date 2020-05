Ferrol en Común celebra que o goberno municipal recolla a «nosa petición de adiar a 2021 a homenaxe a Ricardo Carvalho Calero polo Día das Letras Galegas»

O pasado 24 de abril, Ferrol en Común solicitou publicamente e ao goberno local o adiamento da homenaxe a Ricardo Carvalho Calero polo Día das Letras Galegas.

Entenden que o escenario que «temos por diante non é o merecido para celebrar un recoñecemento que tanto esforzo e traballo levou conseguir por parte de moitas asociacións culturais, entidades sociais, administracións e organizacións políticas, que non soamente loitaron porque esta homenaxe chegara, se non que tamén traballaron na organización e programación de moitas actividades para difundir o seu legado e que debido ao covid-19 non puideron levarse a cabo«.

Por estes motivos, FeC sumouse a petición de moitos outros colectivos de solicitar á Academia Galega adiar o Día das Letras Galegas para o vindeiro ano 2021, e así fíxollo saber ao goberno municipal actual, quen a día de hoxe, recolle esta petición para que o vindeiro ano poda ser por fin o do profesor Carvalho Calero.