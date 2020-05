Coronavirus-Cierre a la playa de Doniños.No hay feria mensual.Tema Cementerio Catabois

Realmente parece que algunos ciudadanos no les interesa, son unos osados, el cumplir con las normas del coronavirus.

A pesar de los continuos llamamientos , de los avisos, de los consejos..algunas personas se creen que todo es jauja y no les importa el poner en peligro, no solamente a ellos mismos, sino al resto de la ciudadanía en unos momentos en los que parece que si todo sigue así las bajas de activos van descendiendo dia a dia en el Área sanitaria de ferrol

El caso es que en la tarde de este sábado la policía local se vio obligada a cortar el tráfico a la playa de Doniños. Un buen número de vehículos se dirigieron hacia esa zona y aquello parecía una romería sin que las personas guardasen distancias, muchos grupos, familias «completas», sin mascarillas, y confundiendo la libre circulación con los horarios de paseo y «demás«.

No hay Feria mensual

Este tercer domingo de mes correspondería la celebración de la Feria Mensual en Irmandiños.

Debido a la alarma por el coronavirus las autoridades municipales han prohibido la celebración de esta tradicional feria …veremos el mes que viene.

Prohibida la entrada al Cementerio

Son muchas las personas que desean acudir al cementerio municipal de catabois con el fin de visitar las tumbas de sus familiares. Las llamadas son continuas a la policía Local preguntando si se puede entrar en el recinto.

Hasta Galicia Ártabra han llegado varios mensajes alguno de ellos señalan que

«Mi madre, desgraciadamente, falleció hace un año, nosotros íbamos a diario al cementerio pero ante la situación que estamos viviendo, por mucho que duela , no hemos podido ir ni el día de la madre, ni el día que se cumplía el año de su fallecimiento, ni tampoco el de su cumpleaños, pero bueno la situación es la que es y hay que aguantarse.

Al pasar a la fase 1 abren las iglesias con un determinado aforo, al igual que determinadas terrazas de cafeterías y todos los que quieran abrir y puedan.

Pero lo que me parece injusto es que hayan abierto, según los medios de comunicación, cementerios de otras ciudades bastante más grandes que el nuestro y que nosotros,igual que los que necesitan visitar las iglesias y rezar puedan hacerlo, y por el contrario los que necesitamos ir a visitar a nuestro ser querido no podamos hacerlo, dando por descontado, que acataríamos las limitaciones de aforo y todas las medidas necesarias que hubiese que tomar».

Puestos al habla con responsables del Concello se informa que «la gente quiere visitar las tumbas de los suyos, como es lógico, pero el Concello intenta ir despacio, por el bien de todos, en estas cuestiones».

Indican que se espera articular alguna forma segura para abrir el camposanto «Todo es muy complicado y fastidioso para la ciudadanía pero el Concello quiere apelar sobre todo a la prudencia».