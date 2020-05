O Concello únese á petición para que as Letras Galegas do 2021 volvan estar dedicadas a Ricardo Carvalho Calero

O Concello conmemorou hoxe o Día das Letras cun pequeno acto presidido polo alcalde, Ángel Mato, e ao que asistiron dous representantes de cada grupo municipal, entre eles, os catro voceiros: Julián Reina (PSOE), José Manuel Rey (PP), Jorge Suárez (FeC) e Iván Rivas (BNG). Os outros catro membros da corporación foron o primeiro tenente de alcalde e concelleiro de Cultura, Antonio Golpe; Martina Aneiros, edil do PP; Jesús Basterrechea, de FeC, e María do Mar López, do BNG. Tamén estivo presente unha sobriña de Carvalho Calero, Montserrat Blanco Carballo.

A homenaxe consistiu no despregamento dunha gran imaxe de Ricardo Carvalho Calero na fachada do pazo municipal e nunha pequena intervención do rexedor, que confirmou que o Concello se une á petición para que o próximo ano as Letras Galegas volvan estar dedicadas “ao noso máis grande lingüista”, tal e como coincidiron os portavoces municipais na Xunta de Voceiros celebrada esta semana.

O acto, que presenciaron dende a distancia moitas das persoas que nese momento se atopaban na praza de Armas, rematou coa interpretación do himno galego por parte dun cuarteto do Real Coro Toxos e Froles.

Verbas do alcalde de Ferrol

Durante o acto o alcalde de Ferrol, Angel Mato tivo unha pequena intervención sinalando que «Hoxe, coma cada 17 de maio, celebramos o noso idioma. Celebramos os 157 anos da publicación da obra que abriu o Rexurdimento, os Cantares gallegos da nosa meirande poeta, e este ano homenaxeamos tamén ao noso máis grande lingüista.

Ricardo Carvalho Calero é un orgullo para Ferrol porque transcende á nosa cidade. Os seus estudos sobre gramática e literatura serviron de alicerces do galego moderno e as posicións que defendeu na derradeira etapa da súa traxectoria constitúen unha mostra da riqueza dunha sociedade plural coma a galega, e tamén unha necesaria ponte sobre o Miño.

A cultura e a sociedade ferrolás levan moito tempo traballando por que o Día das Letras se dedicase a Carvalho Calero. Nada foi doado nin na súa vida nin na súa carreira, e as circunstancias difíciles deste momento obrígannos agora a que non poidamos festexalo coma quixeramos, máis si co mesmo sentimento.

Por ese motivo, este pequeno acto debe ser só un limiar. O Concello quere unirse á

cidadanía ferrolá e ás entidades que tanto tempo levaban reivindicando este día para solicitarlle á Academia que o próximo Día das Letras, o do 2021, estea tamén dedicado a don Ricardo.

Esta semana tiven a oportunidade de falar coas súas fillas, dona Margarita e dona María Victoria, que lamentaron profundamente non poder estar aquí hoxe. Pedíronme que lles trasladara a todas as ferrolás e a todos os ferroláns o seu agradecemento. Eu, en nome da cidade, manifesteilles o desexo de que o próximo ano estean aquí con nós.

Moitas grazas, e feliz Día das Letras Galegas».