O Consello da Cultura Galega ofrece a obra de Miguel Brotóns, «Ferrol 1916» en homenaxe a Carvalho Calero (ver vídeo)

Con motivo do «Día das Letras Galegas» o Consello da Cultura Galega ofreceu unha primicia musical dedicada a Ricardo Carballo Calero obra de Miguel Brotóns e con letra do poema «Ferrol 1916″ do que é autor tan ilustre ferrolán.

«Ferrol 1916» é o poema escollido por Miguel Brotóns, aínda que alacantino ferrolán de adopción, compositor, profesor de música, vicepresidente da Sociedad Artística Ferrolá.

Brotons é un recoñecido autor , un dos seus últimos traballos foi o dedicado a «Gregorio Baudot-Armada Española«, entre as súas obras destacan unha ampla nómina dedicada a figuras relevantes da literatura galega de varias xeracións.

Brotons quixo transmitir baixo unha estética musical de corte neoclásico e posromántico con pinceladas de nostalxia, agarimo e tenrura, os recordos pretéritos do paraíso perdido da infancia do poeta vividos na súa cidade natal de Ferrol».

Ofrecemos esa obra interpretada pola soprano Patricia Rodríguez Rico e ao piano Alejo Amoedo Portela

FERROL 1916

«Cinco duros pagábamos de aluguer.

Era un terceiro andar, ben folgado.

Pola parte de atrás daba para o Campiño,

e por diante à rua de San Francisco.

No segundo vivia a miña tia aboa:

tiña unha peza cheia de paxaros disecados

que só abria os dias de festa

para que os nenos disfrutásemos nela.

Ainda vivia a miña nai

e todos os meus irmáns vivian,

e en frente traballaba o señor Pedro o toneleiro,

e a grande tenda de efeitos navais mantiña o seu trafego.

Na casa tiñamos pombas

e, por suposto, un grande gato mouro;

e o meu pai era novo ainda

e no mar do mundo cada dia descobria eu unha illa.

Via o mar da miña fiestra,

e chegaban cornetas da mariña.

E baixaba os degraus duas veces ao dia para ir à escola,

e duas veces rubia-os de volta.

As mulleres entón usaban capa e corsé,

e íamos à aldeia en coche de cabalos,

e a rua estaba ateigada de pregóns de sardiñas

e de ingleses que vendian Bíblias.

Eu tiña un pacto con Deus:

que ninguén dos meus morreria.

E o pacto era observado,

e eu confiaba na perenidade do pacto.

Todo isto fica tan longe

que aduro podo ainda lembrá-lo.

Esqueceria-o dentro de pouco tempo

se non escrebese estes versos.»

RICARDO CARBALLO CALERO

Futuro condicional (1961-1980)