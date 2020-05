Feijóo convoca elecciones para el 12 de julio

El presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, ha anunciado este lunes que las elecciones gallegas, inicialmente previstas para el 5 de abril y suspendidas por la pandemia del coronavirus, se celebrarán el domingo 12 de julio. Feijóo ha convicado esta mañana a su Gobierno poco después de que trascendiese que el lehendakari, Iñigo Urkullu, ha dado el mismo paso.

Los informes sanitarios que ha reivindicado Feijóo en los últimos días avalan el 12 de julio como la fecha más segura, al ser la más próxima al principio del verano para la que puede convocar, ya que legalmente deben transcurrir 54 días entre la llamada a las urnas y la votación. Para que se cumpla este margen temporal, el decreto electoral tendría que publicarse a más tardar en la edición de este martes del Diario Oficial de Galicia (DOG).

Además, el DOG publica este lunes el acuerdo aprobado en el último Consello de la Xunta que ajusta la situación de emergencia sanitaria en el marco jurídico derivado del último estado de alarma, que deja vía libre para celebrar los comicios. El acuerdo no solo habilita para convocar, sino que fija que, una vez señalada la fecha de la cita con las urnas, la Xunta deberá garantizar la protección de la salud en los comicios y «promoverá» que también el resto de administraciones adopten medidas al respecto.

«La quincena más segura»

El titular de la Xunta ha pasado en pocas semanas de asegurar que las elecciones no estaban en su agenda a afirmar que era preciso buscar «la quincena más segura» para llamar a los gallegos a las urnas. Para ello, ha solicitado no solo el informe de los expertos sanitarios que asesoran a la Xunta desde que se inició la crisis del coronavirus, sino también de la Asesoría Xurídica.

El cambio en su discurso se produjo después de que el lehendakari vasco, Iñigo Urkullu, dejase entrever su intención de convocar en julio, pero no fue inmediato -mantuvo durante días que los comicios no estaban en su agenda- y no se concretó hasta la pasada semana. El siguiente paso fue revelar el contenido de los informes sanitarios y apuntar que la opción más «responsable», por ser la que aconsejan los expertos, es «cuanto antes, a principios de verano», es decir, en julio: el 12 es la primera fecha posible.

Feijóo también ha defendido que ir ya a las urnas refuerza las garantías democráticas y permitirá a Galicia tener un gobierno «fuerte» y un Parlamento con plena capacidad de funciones para afrontar la recuperación social y económica tras la crisis del coronavirus.

Así se lo transmitió a los partidos gallegos en un encuentro el pasado miércoles -dando cumplimiento a una obligación legal asumida en el decreto que dio pie a suspender los comicios previstos para el 5 de abril-, en el que se ratificaron dos premisas: su preferencia por convocar en julio y que lo hará con el rechazo de sus principales rivales (PSdeG, Galicia en Común-Anova Mareas y BNG).

LA ENMIENDA PNV

Avalado por la junta electoral -que determinó, además, la necesidad de repetir íntegro el proceso, con 54 días entre la convocatoria y la votación- y publicado en el Diario Oficial de Galicia (DOG) el pasado 18 de marzo, el decreto gallego determinaba, al margen de la suspensión de los comicios, el protocolo a seguir para una nueva convocatoria.

En concreto, recogía que la convocatoria de elecciones al Parlamento gallego «se activaría una vez levantada la declaración del estado de alarma y la situación de emergencia sanitaria» en la Comunidad. Añadía que, cumplidos estos preceptos, dicha convocatoria se realizaría «en el plazo más breve posible» por decreto del presidente de la Xunta, un argumento que también ha usado estos días el jefe del Ejecutivo.

Pero frente al contenido de este decreto, a cuyos compromisos se aferra la oposición, juega un papel clave la norma aprobada en el Congreso para prorrogar el último periodo del estado de alarma en España, al incorporar una enmienda del PNV que da vía libre, desde una perspectiva jurídica, para la celebración de los comicios autonómicos.

Además, este viernes, el Gobierno gallego dio un paso más para preparar el terreno para la convocatoria al «adaptar» la emergencia sanitaria decretada en Galicia a este decreto del estado de alarma y el Consello de la Xunta declaró que la situación de emergencia sanitaria en Galicia es «compatible» con que haya comicios autonómicos.