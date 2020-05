MoveNeda propone al grupo de gobierno una serie de medidas económicas ante el coronavirus

La agrupación MoveNeda haciéndose eco de la situación delicada que está sufriendo mucho del vecindario y negocios del Concello de Neda, propuso este lunes al grupo de gobierno una serie de medidas económicas para paliar esta situación, que

suman 200.000 euros.

Entre las principales medidas están la reducción del IBI de las explotaciones agrícolas, creación de bonos de emergencia para las familias con más necesidades, apoyo institucional tanto económico como promocional a pequeñas empresas del Concello , dotación de equipos informáticos y conexión a internet al alumnado de familias con ingresos reducidos y bonificación de diversas tasas municipales a empresas, comercio y hostelería.

En un comunicado MoveNeda señala que «Tendo en conta as declaracions publicas do alcalde Alvariño sobre as contas saneadas do concello, esperamos que estas medidas que se propoñen poidan ser acordadas e aplicadas o antes posible»