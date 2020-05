El VA Antonio Martorell ascendido a Almirante, paso previo para su nombramiento como ALFLOT

El consejo de ministros celebrado en la mañana de este martes ha ascendido, a propuesta de la ministra de Defensa, a Almirante de la Armada al actual Vicealmirante Antonio Martorell Lacave, ascenso que podría ser el primer paso para designarlo Almirante-Jefe de la Flota , puesto vacante ante el cese por pase a la reserva del almirante ferrolano Manuel Garat Caramé. El ya Almirante venía desempeñando el cargo de responsable de Acción Naval.

El pasado día 5 Galicia Ártabra al dar cuenta del cese del almirante Garat adelantaba que en el consejo de ministros de este martes el VA Martorell sería ascendido a almirante, paso previo para su nombramiento como ALFLOT

El almirante Antonio Martorell

El ya almirante Antonio Martorell Lacave nació en Bilbao el 22 de agosto de 1960.

Ingresó en la Escuela Naval Militar de Marín en el año 1979, recibiendo su despacho en el año 1984.

A lo largo de su carrera ha estado embarcado en fragatas, corbetas, dragaminas y cazaminas ocupando, entre otros, destinos de 2º Comandante, Jefe de Operaciones y Jefe de Sistema de Combate.

Como destinos de Mando, ha sido Comandante del Dragaminas «Miño», primer Comandante del Cazaminas «Turia», Comandante de la 1ª Escuadrilla de MCM, Comandante de la Agrupación Permanente de Medidas Contraminas número 2 de la Alianza Atlántica y Comandante del Buque de Asalto Anfibio «Castilla».

En Estados Mayores a Flote, ha sido Jefe de Órdenes de la 2ª Escuadrilla de Dragaminas y Jefe de Órdenes de la 21ª Escuadrilla de Escoltas.

Entre sus destinos en tierra, ha sido profesor en el departamento de organización de la Escuela Superior de las Fuerzas Armadas, Jefe del Taller de Torpedos del Arsenal de Cartagena, ha estado destinado tres veces en el Estado Mayor de la Armada y ha sido Jefe del Área Unión Europea de la Dirección General de Política de Defensa del Ministerio de Defensa.

En el extranjero, ha estado destinado tres años en el Cuartel General Conjunto de la OTAN en Nápoles, en la División de Ejercicios.

Es Diplomado de Estado Mayor, especialista en Armas Submarinas y ha realizado entre otros, los cursos de Oficial de Táctica Avanzada y la aptitud de Comunicaciones. En el extranjero ha realizado el Curso PCSD de Alto Nivel de la Escuela Europea de Seguridad y Defensa, el NATO Senior Officer Police Course y el Bi-SC Command and Control Course.

El 29 de julio de 2014 fue ascendido al empleo de Contralmirante y nombrado Jefe de la División de Logística del Estado Mayor de la Armada el 1 de agosto de 2014.

El 20 de abril de 2015 fue nombrado Comandante del Grupo de Acción Naval 2, tomando posesión de su cargo el día 22 de abril de 2015.

El 6 de junio de 2017 fue nombrado Almirante de Acción Naval y el 23 de junio ascendido a Vicealmirante.

Está casado y tiene tres hijos.