En Narón, o censo para as próximas eleccións autonómicas poderá consultarse no Concello a partir do vindeiro luns

O censo electoral de Narón para as vindeiras eleccións ao Parlamento de Galicia do 12 de xullo permanecerá a exposición pública dende o vindeiro luns día 25 de maio, ata o 1 de xuño, ambos inclusive, no Concello.

A consulta pode realizarse por internet na páxina do INE ( www.ine.es ) co DNI dixital, pero as persoas que o desexen poden consultalo a través do Negociado de Estatística do Concello, chamando por teléfono ao 981 337 700 (extensións 1506 e 1508) de luns a venres entre as 8.30 e as 13.30 horas ou escribindo un correo electrónico –achegando foto do DNI da persoa- aos correos electrónicos: f.castro@naron.es ou m.yanez@naron.es .

Así mesmo, habilitáronse uns teléfonos de consulta do censo electoral a través do INE: 981 217 439; 981 217 426 e 981 101 900, podendo chamar de luns a sábado, de 9.00 a 14.00 horas.