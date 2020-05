O Concello de Narón reforza a vixilancia policial para erradicar os vertedoiros incontrolados no termo municipal

O Concello de Narón reforza a vixilancia policial co obxectivo de erradicar a proliferación dos vertedoiros incontrolados. A concellería de Seguridade Cidadá, presidida polo edil Román Romero, coordinará as tarefas co fin de evitar este tipo de condutas incívicas e impoñerlles as pertinentes sancións, estipuladas na normativa municipal, para este tipo de accións.

“Dende o Concello de Narón impulsamos varias campañas medioambientais co fin de concienciar á poboación sobre a necesidade de respectar e coidar o noso entorno, pero lamentablemente atopamos condutas que incumpren a normativa e que continuaremos controlando dende a Policía Local para que as persoas que depositan os residuos en puntos non autorizados para ese fin paguen a sanción que lles corresponda”, apuntou Romero.

A ordenanza municipal contempla sancións de ata 3.000 euros para os casos calificados como “moi graves”, que valora a Policía de Medio Ambiente, pero os expedientes que se tramitan a través da lei autonómica de residuos, remítense á Xunta de Galicia –ao non ser competencia municipal- e as sancións poden superar os 30.000 euros.

Romero recordou que que o Concello xa reabriu as instalacións do Punto Limpo municipal de Río do Pozo (operativo de luns a venres, en horario de 9.00 a 13.00 e dende as 16.00 ata as 19.00 horas e os sábados de 9.00 a 14.00). A maiores, dende o pasado día 19 deste mes retomou a súa actividade o servizo de recollida de enseres, co que se pode concertar a recollida chamando ao número de teléfono: 981 391 074.

“É moi importante que todas e todos nós cumpramos coa normativa para evitar a proliferación de vertedoiros incontrolados no noso termo municipal, polo que apelamos á colaboración cidadá para que faga uso das instalacións e dos servizos municipais á súa disposición para manter a nosa cidade libre de vertedoiros incontrolados”, subliñou o edil de Seguridade Cidadá.