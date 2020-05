El PP lamenta la imposibilidad de formular propuestas en educación, cultura y deportes

El PP denuncia que el gobierno de Ángel Mato no convoca la comisión de Cultura, Educación, Deportes «a pesar de la importancia de los temas a tratar en estas áreas que afectan directamente a los niños y niñas, como alumnos, así como a los deportistas, clubes deportivos y entidades culturales que llevan meses esperando por la aprobación de los convenios nominativos y que ahora se ven afectados también por las nuevas medidas de seguridad debido al Covid-19«. Cuatro han sido las comisiones que se han celebrado de Cultura, Educación y Deportes en lo que llevamos de año «a pesar de la cantidad de temas que están pendientes en estas áreas, algo que no entendemos«. “Asombro por el incumplimiento de funciones del concejal de Educación que no convoca y, por lo tanto, no da cuenta ni de lo hecho ni de próximas actuaciones”, lamentó la concejala Viví Suárez Taibo. «Esta parece ser la tónica general del gobierno local ya que en tres meses del año solo han celebrado el 30% de las comisiones y desde que se retomaron no han convocado ninguna en lo que va de mes«.

El Grupo Popular ha demostrado «su apoyo y lealtad institucional al Gobierno municipal debido a la pandemia, pero tenemos que lamentar la falta de interés por escuchar nuestras propuestas y ejercer nuestro derecho de fiscalización ya que desde de marzo no ha dado cuenta de ni un solo tema que afecta a las áreas de Cultura, Educación y Deportes», señaló la popular. «Desconocemos el motivo por el que no convocan esta comisión, lo que nos lleva a preguntar y proponer en otras, como la de Bienestar, para que le sean transmitidas al concejal de Educación nuestras preocupaciones y se le reitere la solicitud de convocatoria de la comisión de su área”.

Suárez Taibo afirmó que «nada sabemos de los protocolos de seguridad que deben ponerse en marcha de cara al inicio del curso escolar. Cómo va a ser la vuelta al colegio, qué medidas de desinfección se realizarán, qué pasará con las actividades extraescolares y con el servicio de comedor escolar o el de mantenimiento de los centros educativos que están sin contrato”.

El deporte también espera

Por su parte el concejal Ricardo Aldrey Rey reveló que a día de hoy los deportistas y los clubes siguen sin saber cuándo podrán utilizar las instalaciones deportivas como los pabellones, pistas de atletismo y de tenis y las piscinas municipales. “No hay protocolos de seguridad para utilizar estas instalaciones y se está privando a los deportistas y a los clubes de entrenar de cara a la próxima temporada y a sus compromisos profesionales, no saben ni cuándo ni cómo podrán volver a hacerlo”. Algo que también afectará a las escuelas deportivas de cara al próximo curso escolar, debido a las restricciones fijadas por el Covid-19. “No sabemos si han realizado actuaciones de mantenimiento durante este tiempo, ni otras mejoras pendientes”.

A esto se suma que tampoco se han firmado los convenios nominativos con estas entidades y el retraso en la convocatoria de libre concurrencia del 2019 y del 2020 pese «a que se comprometieron con nosotros a llevarlo a este pleno. Los clubes deportivos y el deporte base viven una situación de incertidumbre ante esta parálisis del gobierno local”.

Sin contenedores culturales

«Tampoco hay protocolos para las instalaciones culturales«, afirman los populares. «No sabemos si el teatro Jofre, el auditorio y los centros culturales cuentan con un protocolo que garantice la seguridad del público cuando vuelvan a abrir sus puertas. Desconocemos cuándo se reabrirán los contenedores culturales o las bibliotecas, Ferrol es una ciudad paralizada también en el ámbito cultural a pesar de la importancia que tiene, ya que la cultura también genera ingresos y servirá para reactivar la vida social«, afirmó la concejala Maica García Fraga.

Las bibliotecas municipales siguen cerradas cuando en otros ayuntamientos como Narón y Neda ya abrieron. “No entendemos cómo estas instalaciones están cerradas cuando ya podrían estar prestando algún servicio como aparece reflejado en el BOE y desde el Concello no se ha dado respuesta alguna”, manifestó. Son muchos los ferrolanos que acuden a estas instalaciones y el Gobierno municipal «tendría que haber presentado un protocolo para garantizar la seguridad tanto de los trabajadores como de los usuarios«.

Por todos estos motivos, piden desde el Grupo Popular la celebración de las reuniones ordinarias de la comisión de Cultura, Educación y Deportes debido a la importancia que tienen todos estos temas para los ferrolanos y para Ferrol.