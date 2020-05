O BNG propón medidas para incrementar os ingresos municipais

O Bloque Nacionalista Galego de Ferrol presentou unha moción que será debatida no pleno do vindeiro xoves con medidas concretas que axuden a mellorar os ingresos municipais «co obxectivo de que estes recursos económicos nos permitan encarar o futuro da cidade con dignidade e máis diante das lamentacións reiteradas deste goberno de carencia de recursos económicos para poder actuar na cidade«.

Para o BNG «cómpre asumir a necesidade de gastar o diñeiro que ten esta administración na xente e en servizos que a día de hoxe poidan estar precarizados e que son cada vez máis necesarios. Para iso é fundamental deixar nun segundo plano dunha vez por todos os criterios do austericidio económico establecidos pola administración estatal e aplicados sen discusión polos gobernos locais de turno e empezar a destinar os recursos públicos a resolver problemas dos veciños e veciñas«.

Máis para iso desde o BNG consideran preciso «rematar dunha vez cun grave problema da nosa cidade como é a falla de ingresos, unha situación anómala à que cómpre darlle solución de forma inmediata e máis nunha como a que nos imos ter que enfrontar nas próximas datas. A merma dos ingresos municipais como consecuencia das repercusións que terá na economia local a crise da COVID-19 fai preciso que, dunha vez por todas, rematemos cos privilexios que algunhas administracións e institucións gozaron até este momento na cidade coa complicidade dos gobernos locais«.

O BNG entre as medidas concretas que propón para solucionar esta situación considera necesario «comezar por facer que en Ferrol todos e todas teñamos as mesmas obrigas e por tanto esixirlle ao Ministerio de Defensa o pago dos tributos correspondentes às propiedades desafectadas existentes na nosa cidade, entre elas as incluídas no convenio entre o concello e este Ministerio. Esixir o pago do IBI de contribucións especiais deste ano e das anualidades anteriores que a Autoridade Portuaria non abona e que supón 700.000 € ao ano que a veciñanza da cidade deixa de percibir. Esixir á EMAFESA o pago do canón concesional, 1,4 M de € ao ano, que leva sen aboar desde o último trimestre do ano 2014 mentres nos segue a cobrar a taxa de depuración por un servizo que non prestou. E por último cobrarlle á Igrexa Católica as taxas e impostos municipais polas propiedades que non están afectas ao culto como poden ser aparcadaioros, vivendas ou baixos comerciais.«