Rey Varela: “Más que nunca Ferrol necesita gobiernos con capacidad de gestión para recuperarse”

El presidente del Partido Popular de Ferrol, José Manuel Rey Varela, presidió en la tarde de este lunes el Comité Ejecutivo del Partido Popular de Ferrol, que se celebró de manera telemática. “Debemos seguir manteniendo las medidas de seguridad, ser responsables y cumplir las recomendaciones dadas, solo así y con la unidad de todos seguiremos superando esta pandemia”, manifestó.

Rey Varela agradeció el trabajo de las administraciones, del personal sanitario y social durante estos meses “Queremos reconocer el trabajo realizado por el presidente Feijóo y por todos los trabajadores sanitarios y sociales junto a las personas que estuvieron en primera línea”, declaró el presidente del PP de Ferrol.

En este contexto, Rey Varela recordó que los gallegos tenemos el próximo 12 de julio una cita con las urnas tras haber fijado el presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, la convocatoria para las elecciones autonómicas, aplazadas el 5 de abril debido al covid-19. “Es la fecha más segura, así lo avalan los expertos sanitarios, porque las elecciones hay que celebrarlas y porque Galicia y Ferrol no pueden estar sin Gobierno ante un posible rebrote después del verano”, afirmó.

Para que Ferrol no se quede atrás Rey Varela recordó que el martes hará un año de la celebración de las elecciones municipales y quiso agradecer a los más de 14.000 ferrolanos que dieron su apoyo al Grupo Popular convirtiéndolo en la principal fuerza de la ciudad. “Aquí seguimos y seguiremos, empezamos un año clave si queremos salvar la legislatura. Sin presupuesto, sin proyecto y sin gestión nos llevaría a cuatro

años más perdidos” aseguró Rey Varela.

El presidente del PP de Ferrol analizó la situación en la que se encuentra nuestra ciudad y lamentó que Ferrol lleve un año paralizado por la falta de gestión del

Gobierno municipal. “Pasamos con humildad a la oposición, no paramos de ofrecernos, proponer y abstenernos para que pudiesen salir proyectos dando un margen nunca visto”.

«Hemos demostrado nuestra lealtad y apoyo al Gobierno municipal durante la

pandemia, en un momento difícil en el que todos debemos remar en la misma

dirección: ayudar a los ferrolanos. Y lo hicimos presentando el Plan REACTIVA

Ferrol para que nadie se quede atrás y para que autónomos y pequeñas empresas

no tengan que cerrar. Incrementar las cuantías de los convenios a entidades sociales, ayudas directas para los autónomos y pequeños empresarios, la suspensión del cobro de la ordenanza del agua, la ampliación del espacio para las terrazas, fueron algunas de nuestras medidas de las que ya se benefician los ferrolanos y que están recogidas en las propuestas elaboradas desde el Grupo Popular”.

Rey Varela hizo un repaso al primer año del Gobierno minoritario de Ángel Mato,

“cero inversiones, sin presupuesto, sin iniciativas y con grandes necesidades sociales, así está la ciudad”, afirmó. El presidente popular lamentó que desde el Gobierno municipal no se tenga en cuenta las propuestas realizadas por su Grupo y que prefieran no enfadar a FEC y al BNG, muy buenas palabras pero ni escuchan ni llegan a acuerdos con el principal grupo de la corporación. De esta forma Rey Varela enumeró alguna de las propuestas realizadas por su grupo y que desde el Gobierno no se han tenido en cuenta. “Hemos presentado aportaciones para un verdadero Plan de Inversión en materia de infraestructuras y de edificios municipales, hemos presentado aportaciones para regularizar los grandes servicios que se encuentran sin contrato, hemos pedido la ejecución del convenio con Defensa, realizamos aportaciones para que las más de 300 familias que están esperando porque el Concello les preste el Servicio de Ayuda en el Hogar puedan disfrutar de este servicio, propusimos el refuerzo de la teleasistencia, la colaboración con colegios profesionales para ofrecer ayuda psicológica y jurídica a los ferrolanos que peor lo están pasando en estos momentos de pandemia.

Tampoco se han habilitado ayudas para el alquiler o hipoteca ni se ha suspendido

el cobro en las viviendas municipales en Recimil durante los meses que dure el

estado de alarma tal y como solicitamos”.

Ferrol debe recuperar su vida diaria, pero el gobierno municipal no ha presentado

ni un solo protocolo de seguridad para reanudar la actividad en las dependencias

municipales, en los espacios culturales, bibliotecas, instalaciones deportivas, en las

oficinas de turismo… “Cómo va a ser la vuelta al colegio, habrá campamentos de

verano, cuánto se destinará a ayudas a los ferrolanos para cubrir sus necesidades

más básicas, seguirá habiendo lista de espera en el servicio de ayuda a domicilio”,

son cuestiones que nos preocupan, señaló Rey Varela.

Los principales servicios como la recogida de basura, limpieza viaria, mantenimiento de zonas verdes y mantenimiento de viales siguen sin contrato, al igual que el punto limpio, el servicio de ayuda a domicilio, el de comedor escolar y el mantenimiento de colegios. “Queremos una ciudad limpia, con los servicios que se merece, con una atención personalizada a los ferrolanos que peor lo están pasando”. Un Ferrol participativo que recupere el Consello escolar municipal- que no se constituyó este curso-, que demuestre su apoyo a las entidades sociales, vecinales, culturales y deportivas abonando los convenios nominativos, que retome el plan de intervención socio-comunitario en Recimil y no recorte en las políticas de conciliación.

Nosotros seguiremos escuchando a los vecinos, reuniéndonos con las entidades,

tomando nota de sus demandas tal y como hemos hecho hasta ahora.

“Seguiremos realizando propuestas, llevando a cabo una oposición constructiva,

trabajando por Ferrol y los ferrolanos ahora que nos necesitan más que nunca».